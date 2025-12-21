Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе

Знакомая ситуация: после праздничного застолья или просто сытного обеда в животе появляется неприятная тяжесть. Первое, что приходит на ум, — принять ферменты. Мы идем в аптеку и теряемся. "Панкреатин", "Мезим", "Креон", "Фестал" — что выбрать? Кажется, что все они одинаковые, но это большое заблуждение.
По информации из телеграм-канала врача Ирины Барановой, разница между препаратами колоссальна. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно смотреть не только на название, но и на три важные вещи: дозировку, форму выпуска и состав. Давайте разберемся в этом аптечном ребусе раз и навсегда.
За главный показатель возьмем активность липазы — фермента, который расщепляет жиры. Именно на нее ориентируются специалисты. И еще одно золотое правило: выбираем только те препараты, которые имеют кишечнорастворимую оболочку. Иначе желудочный сок просто уничтожит всю пользу еще на подлете.
Для легких случаев: когда "просто немного переел"
Если вы не страдаете серьезными проблемами с поджелудoчной, а просто хотите помочь организму после слишком щедрой трапезы, вам подойдут препараты с невысокой дозировкой.
"Панкреатин". Самый простой и доступный вариант. Но с ним есть нюанс: старая маркировка "25 ЕД" может сбить с толку. Не пугайтесь, это не значит, что он слабый. Раньше активность считали иначе, и на самом деле это мощная доза в 25 000 единиц липазы. Плюс — у таблеток есть нужная нам кишечнорастворимая оболочка. Минус — для серьезной поддержки он слабоват.
"Мезим форте". Его знают все благодаря рекламе. Содержит 3 500 единиц липазы. Как и "Панкреатин", он подойдет для снятия легкой тяжести. Однако у "Мезима" есть "продвинутые" версии: "Мезим Про" и "Мезим Нео" с дозировкой 10 000 единиц и правильной оболочкой.
"Пензитал Гастро". Еще один игрок в этой лиге. Активность липазы — 6 000 единиц, таблетки покрыты кишечнорастворимой оболочкой. По сути, выполняет ту же задачу, что и предыдущие два препарата.
Вывод: эта троица — ваша "скорая помощь" при переедании. Но что делать, если проблема глубже?
Золотой стандарт: почему врачи так любят этот препарат?
Когда речь заходит о серьезной ферментной поддержке, на сцену выходит "Креон". Его часто называют "золотым стандартом", и вот почему.
"Креон" выпускается не в таблетках, а в капсулах. Но самое интересное — внутри. Там находятся крошечные шарики — минимикросферы. Что это дает?
- Капсула-транспортер растворяется в желудке, и шарики равномерно перемешиваются с едой.
- Сами шарики покрыты той самой кишечнорастворимой оболочкой.
- Они попадают в кишечник уже вместе с пищей и начинают работать именно там, где нужно.
Такая "умная доставка" делает препарат максимально эффективным. Кроме "Креона", по схожему принципу работают "Микразим", "Эрмиталь" и "Пангрол". Они выпускаются в разных дозировках (10 000, 25 000, 40 000 ЕД), что позволяет врачу подобрать идеальную схему лечения.
Секретное оружие: фермент с неожиданным "усилителем"
А теперь вишенка на торте — препарат, который работает совсем иначе. Встречайте, "Фестал".
На первый взгляд, все стандартно: таблетки в кишечнорастворимой оболочке, активность липазы — 6 000 ЕД. Но вся магия кроется в составе. Кроме стандартного набора ферментов (панкреатина), в "Фестале" есть два дополнительных компонента:
- Желчь. Она действует как активатор для липазы, помогая ей еще эффективнее расщеплять жиры.
- Гемицеллюлоза. Этот фермент нацелен на растительную клетчатку. Если вы налегали на салаты, овощи и фрукты, "Фестал" поможет избежать вздутия.
Благодаря такому комбинированному составу "Фестал" (и его аналог "Энзистал") становится отличным выбором для помощи пищеварению с разных сторон.Так что в итоге? Краткая шпаргалка
|Препарат
|Активность липазы (ЕД)
|Особенность
|Когда подходит
|Панкреатин, Мезим, Пензитал
|3 500 – 6 000
|Базовые ферменты
|Снять легкую тяжесть после еды
|Креон (и аналоги)
|10 000 – 40 000
|"Умная доставка" (микросферы)
|При серьезных нарушениях, по назначению врача
|Фестал
|6 000
|Содержит желчь и фермент для клетчатки
|При смешанном переедании (жиры + овощи)
Помните, эта статья — не руководство к самолечению. Лучший фермент — тот, который вам подобрал врач, зная все особенности вашего организма.