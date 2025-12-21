Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе

Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе
181

Тяжесть после плотного ужина? Рука сама тянется за знакомой упаковкой ферментов из аптечки. Но что, если мы скажем, что один из самых популярных препаратов – не лучший выбор, а другой содержит "секретное оружие", о котором вы и не догадывались?

Знакомая ситуация: после праздничного застолья или просто сытного обеда в животе появляется неприятная тяжесть. Первое, что приходит на ум, — принять ферменты. Мы идем в аптеку и теряемся. "Панкреатин", "Мезим", "Креон", "Фестал" — что выбрать? Кажется, что все они одинаковые, но это большое заблуждение.

По информации из телеграм-канала врача Ирины Барановой, разница между препаратами колоссальна. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно смотреть не только на название, но и на три важные вещи: дозировку, форму выпуска и состав. Давайте разберемся в этом аптечном ребусе раз и навсегда.

За главный показатель возьмем активность липазы — фермента, который расщепляет жиры. Именно на нее ориентируются специалисты. И еще одно золотое правило: выбираем только те препараты, которые имеют кишечнорастворимую оболочку. Иначе желудочный сок просто уничтожит всю пользу еще на подлете.

Для легких случаев: когда "просто немного переел"

Если вы не страдаете серьезными проблемами с поджелудoчной, а просто хотите помочь организму после слишком щедрой трапезы, вам подойдут препараты с невысокой дозировкой.

  1. "Панкреатин". Самый простой и доступный вариант. Но с ним есть нюанс: старая маркировка "25 ЕД" может сбить с толку. Не пугайтесь, это не значит, что он слабый. Раньше активность считали иначе, и на самом деле это мощная доза в 25 000 единиц липазы. Плюс — у таблеток есть нужная нам кишечнорастворимая оболочка. Минус — для серьезной поддержки он слабоват.

  2. "Мезим форте". Его знают все благодаря рекламе. Содержит 3 500 единиц липазы. Как и "Панкреатин", он подойдет для снятия легкой тяжести. Однако у "Мезима" есть "продвинутые" версии: "Мезим Про" и "Мезим Нео" с дозировкой 10 000 единиц и правильной оболочкой.

  3. "Пензитал Гастро". Еще один игрок в этой лиге. Активность липазы — 6 000 единиц, таблетки покрыты кишечнорастворимой оболочкой. По сути, выполняет ту же задачу, что и предыдущие два препарата.

Вывод: эта троица — ваша "скорая помощь" при переедании. Но что делать, если проблема глубже?

Золотой стандарт: почему врачи так любят этот препарат?

Когда речь заходит о серьезной ферментной поддержке, на сцену выходит "Креон". Его часто называют "золотым стандартом", и вот почему.

"Креон" выпускается не в таблетках, а в капсулах. Но самое интересное — внутри. Там находятся крошечные шарики — минимикросферы. Что это дает?

  • Капсула-транспортер растворяется в желудке, и шарики равномерно перемешиваются с едой.
  • Сами шарики покрыты той самой кишечнорастворимой оболочкой.
  • Они попадают в кишечник уже вместе с пищей и начинают работать именно там, где нужно.

Такая "умная доставка" делает препарат максимально эффективным. Кроме "Креона", по схожему принципу работают "Микразим", "Эрмиталь" и "Пангрол". Они выпускаются в разных дозировках (10 000, 25 000, 40 000 ЕД), что позволяет врачу подобрать идеальную схему лечения.

Секретное оружие: фермент с неожиданным "усилителем"

А теперь вишенка на торте — препарат, который работает совсем иначе. Встречайте, "Фестал".

На первый взгляд, все стандартно: таблетки в кишечнорастворимой оболочке, активность липазы — 6 000 ЕД. Но вся магия кроется в составе. Кроме стандартного набора ферментов (панкреатина), в "Фестале" есть два дополнительных компонента:

  • Желчь. Она действует как активатор для липазы, помогая ей еще эффективнее расщеплять жиры.
  • Гемицеллюлоза. Этот фермент нацелен на растительную клетчатку. Если вы налегали на салаты, овощи и фрукты, "Фестал" поможет избежать вздутия.

Благодаря такому комбинированному составу "Фестал" (и его аналог "Энзистал") становится отличным выбором для помощи пищеварению с разных сторон.

Так что в итоге? Краткая шпаргалка
ПрепаратАктивность липазы (ЕД)ОсобенностьКогда подходит
Панкреатин, Мезим, Пензитал3 500 – 6 000Базовые ферментыСнять легкую тяжесть после еды
Креон (и аналоги)10 000 – 40 000"Умная доставка" (микросферы)При серьезных нарушениях, по назначению врача
Фестал6 000Содержит желчь и фермент для клетчаткиПри смешанном переедании (жиры + овощи)

Помните, эта статья — не руководство к самолечению. Лучший фермент — тот, который вам подобрал врач, зная все особенности вашего организма.

21 декабря 2025, 03:31
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму

Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью

В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря

В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря
21 декабря – не просто самый короткий день в году. В самую длинную ночь наши предки советовали женщинам спрятать подальше один предмет, чтобы случайно не проткнуть свое счастье. В народном календаре этот день называют днем Анфисы Рукодельницы.

Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке

Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке
Говорят, кухня – это сердце дома. И дело тут не в дорогом ремонте или модной технике. По-настоящему уютную и "хозяйскую" кухню выдают детали.

Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали

Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали
Все мы ссоримся. Это такая же часть отношений, как и совместный просмотр сериалов. Но задумывались ли вы, какую роль вы играете в этом "театре военных действий"? Вы – адвокат, который строит железную логику? Или пожарный, который бросается тушить пламя, пока оно не разгорелось? Этот тест поможет вам узнать свой стиль ведения конфликта.

Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением

Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением
На вашем iPhone внезапно появилось окно с просьбой ввести пароль от Apple ID? Не спешите. Это может быть новая хитрая уловка мошенников, которая в один миг лишит вас доступа ко всем вашим данным, фотографиям и деньгам Мошенники научились использовать уязвимость, которая позволяет им удаленно вызывать на вашем iPhone системное окно с запросом пароля.

Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение

Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение
Пока все ломают голову над нарядами, астрологи советуют обратить внимание на главное – новогодний стол. Оказывается, привычные нам салаты могут стать настоящими талисманами, которые притянут в вашу жизнь то, чего так не хватает. Оливье: заряжено на деньгиНачнем с короля любого новогоднего стола.

