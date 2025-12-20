Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Суббота 20 декабря

Суббота 20 декабря

Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке
Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали
Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением
Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение
Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать
Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях
Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке

Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке
192

Говорят, кухня – это сердце дома. И дело тут не в дорогом ремонте или модной технике.

По-настоящему уютную и "хозяйскую" кухню выдают детали. Именно они могут либо создать атмосферу тепла, либо свести на нет все ваши кулинарные старания. Давайте честно, идеальный порядок — это миф, особенно если вы много готовите. Но есть 10 вещей, которые моментально выдают неряху и портят все впечатление.

1. Древняя губка для посуды

Это не просто старая губка, это настоящий рассадник бактерий, который давно пора отправить на покой. Если ваша губка потеряла форму, цвет и источает сомнительный аромат — безжалостно выбрасывайте. Она не только портит вид, но и разносит микробы по всей посуде.

2. Грустное жирное полотенце

Одно-единственное несвежее полотенце, висящее на видном месте, способно убить всю эстетику. Липкое на ощупь, с пятнами от соуса или жира — оно кричит о том, что на этой кухне не все в порядке. Заведите привычку менять кухонные полотенца каждый день.

3. Гора посуды в раковине

"Помою потом" — фраза, знакомая каждому. Но если "потом" затягивается на сутки, а в раковине вырастает башня из тарелок и сковородок, это уже тревожный звоночек. Гора грязной посуды — это не только некрасиво, но и источник неприятного запаха.

4. Захламленная столешница

Ключи, почта, чеки, какие-то баночки, зарядки, лекарства... Когда рабочая поверхность кухни превращается в склад всего на свете, это моментально создает ощущение хаоса. Столешница — для готовки. Всему остальному здесь не место.

5. "Музей" на холодильнике

Десятки магнитиков из отпусков десятилетней давности, пожелтевшие записки, старые детские рисунки и рекламные листовки — все это создает невероятный визуальный шум. Оставьте пару самых дорогих сердцу магнитиков, а остальное уберите. Чистая дверца холодильника творит чудеса.

6. Липкий жир на вытяжке и плите

Это то, на что редко обращают внимание, но что моментально бросается в глаза гостям. Слой жира и пыли на вытяжке, забрызганный фартук и ручки плиты — верный признак того, что генеральная уборка здесь была очень давно.

7. Кладбище пластиковых контейнеров

Знакомая картина? Целый ящик контейнеров, но ни одной подходящей крышки. Или, наоборот, стопка крышек и всего пара контейнеров. Этот хаос не только занимает место, но и сильно раздражает. Проведите ревизию и оставьте только полные комплекты.

8. Посуда со сколами и трещинами

Чашка с отбитой ручкой, тарелка с трещиной... Мы часто храним такую посуду из жалости, но на самом деле она портит весь вид и создает ощущение бедности и неухоженности. К тому же, в трещинах скапливаются бактерии.

9. "Букет" из старых специй

Пакетики с приправами, срок годности которых истек еще в прошлом году, баночки с выдохшимися травами... Все это не только бесполезно, но и занимает ценное место на полках. Регулярно проверяйте свои запасы и избавляйтесь от старого.

10. Переполненное мусорное ведро

Это, пожалуй, самое очевидное. Мусорное ведро, из которого уже вываливается содержимое, — это апофеоз беспорядка. Оно не только ужасно выглядит, но и является источником неприятных запахов. Выносить мусор вовремя — золотое правило чистой кухни.

Избавившись хотя бы от половины этих "симптомов", вы увидите, как преобразится ваша кухня. Ведь это место для творчества и уюта, а не для стресса и бактерий.

Шоу-бизнес в Telegram

20 декабря 2025, 21:05
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время

Очаги беспорядка: какие зоны в квартире заслуживают пристального внимания

Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали

Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали
Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали
Все мы ссоримся. Это такая же часть отношений, как и совместный просмотр сериалов. Но задумывались ли вы, какую роль вы играете в этом "театре военных действий"? Вы – адвокат, который строит железную логику? Или пожарный, который бросается тушить пламя, пока оно не разгорелось? Этот тест поможет вам узнать свой стиль ведения конфликта.

Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением

Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением
Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением
На вашем iPhone внезапно появилось окно с просьбой ввести пароль от Apple ID? Не спешите. Это может быть новая хитрая уловка мошенников, которая в один миг лишит вас доступа ко всем вашим данным, фотографиям и деньгам Мошенники научились использовать уязвимость, которая позволяет им удаленно вызывать на вашем iPhone системное окно с запросом пароля.

Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение

Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение
Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение
Пока все ломают голову над нарядами, астрологи советуют обратить внимание на главное – новогодний стол. Оказывается, привычные нам салаты могут стать настоящими талисманами, которые притянут в вашу жизнь то, чего так не хватает. Оливье: заряжено на деньгиНачнем с короля любого новогоднего стола.

Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать

Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать
Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать
20 декабря наши предки советовали женщинам и девушкам отложить подальше мыло и гребень. Они верили, что в этот день одно простое действие, связанное с красотой, может лишить не только ясного ума, но и удачи на весь будущий год. Амвросий праздники отбросил: что это значит?В народном календаре этот день называют Амвросимов день.

Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях

Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях
Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях
Известный российский актер Артем Ткаченко обрел популярность благодаря своим ролям в различных проектах. В декабре на экраны вышел новый остросюжетный боевик "Тропа гнева" режиссера Олега Фомина, в котором артист исполнил одну из ключевых ролей. В фильме также снялись Максим Дрозд, Алена Бабенко, Анфиса Черных и другие яркие актеры отечественной сцены.

Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру
"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу
"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы
Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку
Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу
"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни