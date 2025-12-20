Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением

Мошенники научились использовать уязвимость, которая позволяет им удаленно вызывать на вашем iPhone системное окно с запросом пароля. И самое страшное — это окно выглядит абсолютно как настоящее.
- Появляется запрос. В любой момент на экране вашего iPhone может выскочить системное окно с требованием ввести пароль для "проверки аккаунта Apple ID".
- Вы вводите пароль. Уведомление не вызывает подозрений, и вы вводите свои данные.
- Ловушка захлопывается. В ту же секунду мошенники получают доступ к вашему аккаунту. Они немедленно меняют пароль и блокируют ваш iPhone через функцию "Найти iPhone".
После этого на экране появляется сообщение с требованием выкупа. Ваш любимый гаджет превращается в бесполезный "кирпич" и заложника.
Почему платить — худшая идея?
Даже если в панике вам захочется заплатить мошенникам, делать этого категорически нельзя.
- Гарантий — ноль. Нет никакой уверенности, что после оплаты вам вернут доступ.
- Вас будут "доить" до последнего. Скорее всего, после первого платежа последует требование второго, третьего и так далее.
- Итог будет один. В конце концов, когда мошенники поймут, что больше денег от вас не получить, они просто окончательно заблокируют устройство.
Как защитить себя: инструкция по выживанию
Хорошая новость в том, что защититься от этой схемы можно. Главное — знать, что делать.
Профилактика
- Не доверяйте внезапным запросам. Запомните: Apple запрашивает пароль, только когда вы сами что-то делаете: скачиваете приложение, совершаете покупку, заходите в настройки. Если окно появилось из ниоткуда — это огромный красный флаг. Просто закройте его.
- Внимательно читайте. Всегда обращайте внимание на то, что именно запрашивает система.
Экстренные меры
- Действуйте немедленно! Это гонка на опережение. Если вы поняли, что совершили ошибку, у вас есть буквально несколько минут, пока мошенники не сменили пароль.
- Сразу бегите в "Настройки" -> [Ваше имя] -> "Пароль и безопасность" -> "Изменить пароль".
- Меняйте пароль. Если вы успеете сделать это первым, вы выкинете мошенников из своего аккаунта и сохраните контроль над устройством.
Предупрежден — значит вооружен. Поделитесь этой информацией с друзьями и близкими, чтобы никто не попался на эту хитрую уловку.