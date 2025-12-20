Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Суббота 20 декабря

15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной
Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением

Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением
6

На вашем iPhone внезапно появилось окно с просьбой ввести пароль от Apple ID? Не спешите. Это может быть новая хитрая уловка мошенников, которая в один миг лишит вас доступа ко всем вашим данным, фотографиям и деньгам

Мошенники научились использовать уязвимость, которая позволяет им удаленно вызывать на вашем iPhone системное окно с запросом пароля. И самое страшное — это окно выглядит абсолютно как настоящее.

  1. Появляется запрос. В любой момент на экране вашего iPhone может выскочить системное окно с требованием ввести пароль для "проверки аккаунта Apple ID".
  2. Вы вводите пароль. Уведомление не вызывает подозрений, и вы вводите свои данные.
  3. Ловушка захлопывается. В ту же секунду мошенники получают доступ к вашему аккаунту. Они немедленно меняют пароль и блокируют ваш iPhone через функцию "Найти iPhone".

После этого на экране появляется сообщение с требованием выкупа. Ваш любимый гаджет превращается в бесполезный "кирпич" и заложника.

Почему платить — худшая идея?

Даже если в панике вам захочется заплатить мошенникам, делать этого категорически нельзя.

  • Гарантий — ноль. Нет никакой уверенности, что после оплаты вам вернут доступ.
  • Вас будут "доить" до последнего. Скорее всего, после первого платежа последует требование второго, третьего и так далее.
  • Итог будет один. В конце концов, когда мошенники поймут, что больше денег от вас не получить, они просто окончательно заблокируют устройство.

Как защитить себя: инструкция по выживанию

Хорошая новость в том, что защититься от этой схемы можно. Главное — знать, что делать.

Профилактика

  • Не доверяйте внезапным запросам. Запомните: Apple запрашивает пароль, только когда вы сами что-то делаете: скачиваете приложение, совершаете покупку, заходите в настройки. Если окно появилось из ниоткуда — это огромный красный флаг. Просто закройте его.
  • Внимательно читайте. Всегда обращайте внимание на то, что именно запрашивает система.

Экстренные меры

  • Действуйте немедленно! Это гонка на опережение. Если вы поняли, что совершили ошибку, у вас есть буквально несколько минут, пока мошенники не сменили пароль.
  • Сразу бегите в "Настройки" -> [Ваше имя] -> "Пароль и безопасность" -> "Изменить пароль".
  • Меняйте пароль. Если вы успеете сделать это первым, вы выкинете мошенников из своего аккаунта и сохраните контроль над устройством.

Предупрежден — значит вооружен. Поделитесь этой информацией с друзьями и близкими, чтобы никто не попался на эту хитрую уловку.

20 декабря 2025, 15:38
Фото: freepik.com
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

