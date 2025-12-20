Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защитыВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Лента новостей

Суббота 20 декабря

18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной 21:31"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни 20:20"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу 19:14"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы 18:25"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет 17:23Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем 16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 16:03Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение 15:27Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру 14:48Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 14:47"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе 10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 14:55Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки 14:29"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря 13:44 Проект "Путешествие в Рождество" подарил праздник детям с особенностями развития 13:21Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной 12:03С 20 декабря в Москве изменится ряд маршрутов наземного транспорта 11:12Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали 10:12Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки 09:15Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать 06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали

Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали
192

Все мы ссоримся. Это такая же часть отношений, как и совместный просмотр сериалов. Но задумывались ли вы, какую роль вы играете в этом "театре военных действий"? Вы – адвокат, который строит железную логику? Или пожарный, который бросается тушить пламя, пока оно не разгорелось?

Этот тест поможет вам узнать свой стиль ведения конфликта. Здесь нет правильных или неправильных ответов, только честный взгляд на себя.

Вопросы

1. Конфликт только начался, вы обменялись парой колких фраз. Ваша первая мысль:

А) "Нужно немедленно все обсудить и решить это прямо сейчас!"

Б) "Так, мне нужно остыть. Подумаю об этом позже, когда эмоции улягутся".

В) "Опять то же самое! Это прямо как в прошлом месяце, когда..."

Г) "Спокойно. Мне нужны факты. В чем именно заключается претензия?"

2. Ваш главный "козырь" в споре — это:

А) Громкий голос и эмоциональные аргументы, чтобы донести свою точку зрения.

Б) Молчание. Вы можете уйти в себя на несколько часов, чтобы партнер сам понял, что был неправ.

В) Феноменальная память. Вы помните все прошлые проступки и обязательно напомните о них.

Г) Неоспоримая логика. Вы раскладываете все по полочкам и доказываете свою правоту.

3. Страсти накаляются. Что вы, скорее всего, сделаете?

А) Повысите голос и начнете ходить по комнате, активно жестикулируя.

Б) Скажете: "Все, я не хочу об этом говорить" и уйдете в другую комнату.

В) Произнесете фразу: "А вот помнишь, ты..."

Г) Попытаетесь вернуть разговор в конструктивное русло: "Давай вернемся к сути проблемы".

4. Конфликт закончился. Ваши действия?

А) Вам нужно немедленно помириться, обняться и убедиться, что все снова хорошо.

Б) Вам нужно время, чтобы побыть в одиночестве и "переварить" случившееся.

В) Вы долго прокручиваете ссору в голове, анализируя каждое слово.

Г) Вы чувствуете удовлетворение, если вам удалось доказать свою правоту.

5. Ваш партнер забыл о чем-то важном, что обещал сделать. Ваша реакция:

А) "Мне так обидно! Я ведь так на тебя надеялась!"

Б) Ничего не скажете, но будете весь вечер демонстративно грустить.

В) "Это уже в третий раз за этот год. Первый был в январе, второй — в мае..."

Г) "Давай разберемся, почему так вышло. Может, стоит поставить напоминание?"

6. В разгар спора вы чаще всего чувствуете:

А) Праведный гнев и желание докричаться.

Б) Желание, чтобы все это поскорее закончилось и вас оставили в покое.

В) Старую обиду, которая смешивается с новой.

Г) Азарт и желание победить в интеллектуальной дуэли.

7. Что вас больше всего бесит в поведении другого человека во время ссоры?

А) Когда он пытается уйти от разговора.

Б) Когда он на вас давит и требует немедленного ответа.

В) Когда он говорит "ты все придумываешь" или "этого не было".

Г) Когда он переходит на эмоции и перестает слушать логику.

8. Ваша идеальная ссора — это...

А) Быстрая и громкая вспышка, после которой наступает бурное примирение.

Б) Та, которой вообще не было.

В) Та, в которой вы наконец-то высказали все, что накопилось за долгие годы.

Г) Упорядоченные дебаты, где в конце все приходят к логическому выводу.

Результаты

Посчитайте, каких букв у вас больше всего, и узнайте, кто вы в мире ссор.

Если у вас больше ответов "А" — вы "Пожарный"

Ваш девиз: "Не дай огню разгореться!".

Вы не выносите напряжения и стараетесь потушить конфликт в самом его зародыше, даже если для этого придется вылить на него ведро эмоций. Вы не держите зла и быстро отходите, но в процессе можете быть очень громким и напористым.

  • Сильная сторона: вы не даете проблемам "застаиваться" и стремитесь к быстрому примирению.
  • Зона роста: ваш напор может пугать и подавлять более спокойного партнера, не давая ему времени собраться с мыслями.
  • Совет: иногда давайте огню немного погореть. Возьмите паузу на 15 минут, прежде чем бросаться в бой. Это поможет и вам, и партнеру.
Если у вас больше ответов "Б" — вы "Страус"

Ваш девиз: "Утро вечера мудренее".

При первых признаках конфликта вы предпочитаете спрятать голову в песок и переждать бурю. Вы ненавидите конфронтацию и верите, что многие проблемы могут рассосаться сами собой. Ваше главное оружие — молчание и уход от разговора.

  • Сильная сторона: вы не принимаете импульсивных решений и не говорите лишнего на эмоциях.
  • Зона роста: замалчивание проблем не решает их, а лишь накапливает. Партнер может чувствовать себя покинутым и игнорируемым.
  • Совет: попробуйте использовать фразу: "Мне нужно время, чтобы подумать. Давай вернемся к этому разговору через час". Это лучше, чем просто уйти.
Если у вас больше ответов "В" — вы "Архивариус"

Ваш девиз: "Ничто не забыто, никто не забыт".

Ваша память — ваш дар и ваше проклятие. Вы храните в голове целую картотеку прошлых обид и в нужный момент эффектно достаете из архива пожелтевшую "папочку" с делом пятилетней давности.

  • Сильная сторона: вы очень внимательны к деталям и видите закономерности в поведении партнера.
  • Зона роста: постоянное перемалывание прошлого мешает решить настоящую проблему и превращает любую ссору в бесконечный сериал.
  • Совет: попробуйте правило "одной ссоры". Обсуждайте только то, что произошло сейчас. Прошлое оставьте в архиве.
Если у вас больше ответов "Г" — вы "Адвокат"

Ваш девиз: "Давайте придерживаться фактов".

Для вас ссора — это не битва эмоций, а судебное заседание. Вы выстраиваете линию защиты, приводите доказательства, ищете несостыковки в словах "обвинения" и апеллируете к логике. Чувства? Это для слабаков.

  • Сильная сторона: вы способны сохранять холодную голову и искать конструктивное решение проблемы.
  • Зона роста: ваша "железная логика" может восприниматься партнером как холодность, занудство и обесценивание его чувств.
  • Совет: признайте чувства партнера, прежде чем переходить к фактам. Фраза "Я понимаю, что ты злишься, но давай посмотрим на ситуацию" работает лучше, чем "Твои эмоции здесь неуместны".

Шоу-бизнес в Telegram

20 декабря 2025, 18:56
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: вспоминаем фразы и героев из кинокомедии Леонида Гайдая "Не может быть!"

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт?

Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением

Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением
На вашем iPhone внезапно появилось окно с просьбой ввести пароль от Apple ID? Не спешите. Это может быть новая хитрая уловка мошенников, которая в один миг лишит вас доступа ко всем вашим данным, фотографиям и деньгам Мошенники научились использовать уязвимость, которая позволяет им удаленно вызывать на вашем iPhone системное окно с запросом пароля.

Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение

Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение
Пока все ломают голову над нарядами, астрологи советуют обратить внимание на главное – новогодний стол. Оказывается, привычные нам салаты могут стать настоящими талисманами, которые притянут в вашу жизнь то, чего так не хватает. Оливье: заряжено на деньгиНачнем с короля любого новогоднего стола.

Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать

Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать
20 декабря наши предки советовали женщинам и девушкам отложить подальше мыло и гребень. Они верили, что в этот день одно простое действие, связанное с красотой, может лишить не только ясного ума, но и удачи на весь будущий год. Амвросий праздники отбросил: что это значит?В народном календаре этот день называют Амвросимов день.

Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях

Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях
Известный российский актер Артем Ткаченко обрел популярность благодаря своим ролям в различных проектах. В декабре на экраны вышел новый остросюжетный боевик "Тропа гнева" режиссера Олега Фомина, в котором артист исполнил одну из ключевых ролей. В фильме также снялись Максим Дрозд, Алена Бабенко, Анфиса Черных и другие яркие актеры отечественной сцены.

Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности

Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности
После своего решения покинуть королевские владения и начать новую жизнь в США Принц Гарри и Меган Маркл нашли способ зарабатывать на своей популярности. Стало известно, что пара тайно организовала аукцион, на котором можно выиграть возможность провести вечер в их компании за внушительную сумму в 100 000 долларов с человека.

Выбор читателей

19/12ПтнОпубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру 19/12Птн"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу 19/12Птн"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы 19/12ПтнСмелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 19/12ПтнПолина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 19/12Птн"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни