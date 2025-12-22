Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Понедельник 22 декабря

04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной 21:31"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни 20:20"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу 19:14"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы 18:25"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет 17:23Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем 16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 16:03Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение 15:27Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру 14:48Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 14:47"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе 10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 14:55Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки 14:29"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря 13:44 Проект "Путешествие в Рождество" подарил праздник детям с особенностями развития 13:21Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной 12:03С 20 декабря в Москве изменится ряд маршрутов наземного транспорта
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом

Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом
38

Каждый год мы с нетерпением ждем его – тот самый предпраздничный день, когда можно с чистой совестью уйти с работы на час раньше. Но в этот раз что-то пошло не так.

Предновогодняя суета в офисе — это особый ритуал. Все уже мысленно дома, нарезают оливье, а в воздухе витает предвкушение долгожданного отдыха. Главный бонус этого дня — законная возможность сбежать с работы на час раньше.

Но в этом году всем, кто уже распланировал этот "золотой час", придется свои планы пересмотреть. Стало известно, что предпраздничный рабочий день перед новогодними каникулами сокращать не будут.

Кто украл наш час? Разбираемся в хитром правиле

Это не заговор начальников. Виной всему — буква закона, а точнее, Трудовой кодекс и его коварная формулировка, которая в определенные годы "съедает" наш дополнительный час отдыха.

Правило гласит: рабочий день сокращается на один час только накануне официального нерабочего праздничного дня.

Главный праздник у нас — 1 января. Значит, по закону, коротким днем может быть только 31 декабря, потому что именно он стоит прямо перед 1 января.

И вот тут-то и кроется главная интрига. Что происходит, если 31 декабря и так оказывается выходным (например, выпадает на субботу или его делают выходным днем путем переноса)?

Получается замкнутый круг:

  • 31 декабря мы и так отдыхаем, поэтому правило короткого дня к нему применить нельзя.
  • 30 декабря не сокращают, потому что он не является днем непосредственно перед праздником (1 января). Между ними есть "прослойка" в виде 31 декабря.

В итоге тот самый "короткий день", на который мы все так рассчитывали, просто... исчезает из календаря. Закон не предусматривает его переноса на 30-е число.

Шоу-бизнес в Telegram

22 декабря 2025, 04:04
Фото: freepik.com
360.ru✓ Надежный источник

По теме

В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря

Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу

Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу
22 декабря – день зимнего солнцестояния, самая длинная и темная ночь в году. В народном календаре 22 декабря известно как день Анны Зимней.

Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему

Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему
Помните, как в детстве летние каникулы казались вечностью, а ожидание Нового года – целой эпопеей? А теперь год пролетает, как один день, и вы с удивлением обнаруживаете, что на календаре снова декабрь. "Куда уходит время?" — этот вопрос мы задаем себе все чаще.

Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все

Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все
Бой курантов, звон бокалов, шипучие пузырьки... Этот напиток – главный символ Нового года, без которого праздник кажется неполным. Но что, если именно он – худший выбор для вашего здоровья и фигуры? Подготовка к Новому году идет полным ходом, и в списке покупок у 99% из нас есть один обязательный пункт.

Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же

Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же
Бывало у вас такое: фильм заканчивается, идут титры, а вы сидите с открытым ртом и пытаетесь понять, что это сейчас было? Если вы обожаете это чувство, то эта подборка для вас. Мы любим кино за эмоции, красивые кадры и увлекательные истории.

"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему

"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему
Зимний сезон – период гриппа и простуды. Каждый год с наступлением холодов перед нами встает выбор: вакцинироваться от гриппа или понадеяться на свой иммунитет? Врач Ирина Баранова в своем телеграм-канале решила помочь тем, кто выбрал первый вариант.

Выбор читателей

21/12Вск"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 21/12ВскДни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 21/12ВскВ самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 20/12СбтВолшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 20/12СбтЗвезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 20/12СбтСмоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать