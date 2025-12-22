Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается?

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Понедельник 22 декабря

08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной 21:31"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни 20:20"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу 19:14"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы 18:25"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет 17:23Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем 16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 16:03Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение 15:27Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру 14:48Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 14:47"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе 10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 14:55Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки 14:29"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря 13:44 Проект "Путешествие в Рождество" подарил праздник детям с особенностями развития 13:21Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной
Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается?

267

Последние месяцы имя Ларисы Долиной не сходит со страниц новостей, и поводы, мягко говоря, не самые радостные. Казалось, что общественный резонанс поутих, но, похоже, "эффект Долиной" перекинулся и на бизнес.

Когда имя большой звезды постоянно фигурирует в скандальных заголовках, это не может не отразиться на ее карьере. Громкая история, вызвавшая волну критики в сети, похоже, дала свои плоды. И свежая статистика продаж с одного из крупнейших маркетплейсов выглядит как прямое тому подтверждение.

На первый взгляд, картина удручающая. Кажется, что публика отвернулась от народной артистки.

Тревожные сигналы

Анализ продаж за последние месяцы показывает печальную тенденцию. Продажи физических носителей — виниловых пластинок и CD-дисков с песнями Долиной — упали практически до нуля. Ее музыка, которую когда-то заслушивали до дыр, оказалась невостребованной.

Еще один тревожный звонок — это скидки. На торговых площадках появились постеры с автографом певицы, которые продают с дисконтом до 95%. Это выглядит как отчаянная попытка избавиться от товара, который потерял свою ценность в глазах покупателей.

Но пока одни товары пылятся на полках, происходит нечто совершенно

От любви до иронии: картонная копия популярнее оригинала

Именно в тот момент, когда казалось, что все потеряно, статистика показала аномальный, взрывной рост спроса на другую продукцию.

Только вдумайтесь в эти цифры:

  • Продажи обычных постеров с певицей выросли на 650%.
  • Картонные фотомаски с ее лицом стали покупать на 500% чаще.
  • А ростовых кукол (фигур в полный рост) купили на 300% больше

Что это значит? Люди перестали покупать ее музыку, но начали в промышленных масштабах скупать ее картонные копии. Это не похоже на поведение обычных фанатов. Это что-то другое.

Новый "эффект Долиной": как певица превратилась в мем

Похоже, мы наблюдаем уникальный феномен. После недавних событий Лариса Долина из просто певицы превратилась в культурный символ, героиню народного фольклора, почти в мем.

Теперь покупка ее маски или картонной фигуры — это не про любовь к джазу. Это про иронию и причастность к громкой истории, которая у всех на слуху. Картонная Долина в углу комнаты — это уже не знак уважения к артистке, а скорее артефакт, отсылка к событиям, которые породили тот самый "эффект Долиной".

Так что падение продаж музыки — это не столько провал, сколько трансформация. Бренд "Лариса Долина" не умер, он просто переродился во что-то совершенно новое и непредсказуемое. И в этой новой, ироничной роли она, кажется, оказалась даже популярнее.

Шоу-бизнес в Telegram

22 декабря 2025, 08:37
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Retail.ru✓ Надежный источник

