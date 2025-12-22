Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле

Оказывается, считать часы – глупая затея.



Давайте будем честны: мы одержимы количеством сна. Мы скачиваем приложения, которые считают часы и минуты, и гордимся, если на трекере заветная цифра "8". Но знакомая картина: вы проспали положенное, а утром не можете сконцентрироваться, все валится из рук, и мысли путаются. В чем же дело?

Как сообщает сайт RidLife, ссылаясь на свежее исследование специалистов из Пенсильванского университета, мы все это время смотрели не туда. Ключевое значение для нашего мозга имеет не сколько мы спим, а как мы это делаем.

Эксперимент: как "умные часы" раскрыли главный секрет сна

Ученые решили разобраться в этом вопросе раз и навсегда. Они собрали группу из 260 пожилых людей (старше 70 лет) и в течение 16 дней вели за ними круглосуточное наблюдение.

Каждый участник носил на руке специальный прибор, похожий на фитнес-браслет, который фиксировал все фазы сна и бодрствования.

Шесть раз в день они проходили короткие тесты на смартфоне, которые проверяли их память и скорость реакции.

Исследователи хотели понять, что именно влияет на сообразительность человека на следующий день: общая длительность сна, время засыпания или что-то еще?

Шокирующее открытие

Результаты оказались ошеломляющими. Выяснилось, что на скорость обработки информации наутро влияет только один показатель — качество сна, а точнее, количество ночных пробуждений.

Даже если человек в сумме спал положенные 7-8 часов, но при этом часто просыпался ночью (пусть даже на несколько минут), его когнитивные способности на следующий день значительно снижались.

Ученые подсчитали: если человек бодрствовал ночью всего на 30 минут дольше обычного (например, 3 раза проснулся по 10 минут), его мозг на следующий день работал заметно медленнее. Общая продолжительность сна при этом не играла никакой роли.

Почему все серьезно?

"Ну подумаешь, буду немного медленнее соображать", — скажете вы. Но исследователи предупреждают: все гораздо серьезнее.

По словам Кэрол Дерби, ведущего автора исследования, частые ночные пробуждения могут быть ранним маркером, который указывает на людей с высоким риском быстрого снижения когнитивных функций с возрастом, включая болезнь Альцгеймера.

Проще говоря, "рваный" сон — это не просто причина утренней "туманности" в голове. Это тревожный звоночек, который сигнализирует о том, что в мозге происходят не самые здоровые процессы. Ранее ученые уже выяснили, что бессонница и тревожность также ухудшают работу иммунной системы.

Что в итоге?

Главный вывод исследования прост: перестаньте гнаться за цифрой "8". Ваша новая цель — непрерывный сон. Лучше проспать 6 часов без единого пробуждения, чем 8 часов с постоянными "походами к холодильнику". Теперь главный вопрос — не "сколько я спал?", а "почему я просыпаюсь?". И это уже повод прислушаться к своему организму и, возможно, обратиться к специалисту.