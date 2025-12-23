Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым

В недавнем интервью Ксении Собчак Елена Товстик озвучила сенсационную версию событий, предположив, что уход мужа к жене известного телеведущего мог быть результатом финансовой договоренности.



История расставания бизнесмена Романа Товстика и его супруги Елены получила неожиданное и скандальное продолжение. В большом интервью для YouTube-канала Ксении Собчак Елена Товстик сделала ряд громких заявлений, касающихся ухода мужа к Полине Дибровой.

По словам Елены, она не исключает, что между ее супругом и Дмитрием Дибровым могла состояться некая "сделка". Главным основанием для таких подозрений стала фраза, которую Роман якобы произнес в разговоре с ней.

"Он же сказал: "Я пойду и договорюсь с ним (с Дмитрием Дибровым. – Прим. ред.)". Я говорю: как можно договориться и забрать женщину?" — поделилась Елена в ходе беседы с журналисткой.

Многодетная мать подчеркнула, что у нее нет прямых доказательств подобной договоренности. Однако, зная характер своего мужа, она считает такой сценарий вполне вероятным. Елена отметила, что не стремится вникать в детали личной жизни Романа, но озвучила свою версию событий.

В ходе интервью Товстик также коснулась проблем в их браке. По ее словам, одной из причин охлаждения со стороны мужа стало то, что она "постоянно беременела" и не могла соответствовать всем его сексуальным фантазиям, что и привело к потере интереса.

Ситуацию усложняет и юридический аспект. Несмотря на то, что новость о разводе пары появилась еще в сентябре, Роман и Елена все еще состоят в официальном браке. Как выяснилось, Товстик обжаловала судебное решение о расторжении брака, и оно было признано недействительным.