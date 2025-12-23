Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Вторник 23 декабря

12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек 09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым

Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым
82

В недавнем интервью Ксении Собчак Елена Товстик озвучила сенсационную версию событий, предположив, что уход мужа к жене известного телеведущего мог быть результатом финансовой договоренности.

История расставания бизнесмена Романа Товстика и его супруги Елены получила неожиданное и скандальное продолжение. В большом интервью для YouTube-канала Ксении Собчак Елена Товстик сделала ряд громких заявлений, касающихся ухода мужа к Полине Дибровой.

По словам Елены, она не исключает, что между ее супругом и Дмитрием Дибровым могла состояться некая "сделка". Главным основанием для таких подозрений стала фраза, которую Роман якобы произнес в разговоре с ней.

"Он же сказал: "Я пойду и договорюсь с ним (с Дмитрием Дибровым. – Прим. ред.)". Я говорю: как можно договориться и забрать женщину?" — поделилась Елена в ходе беседы с журналисткой.

Многодетная мать подчеркнула, что у нее нет прямых доказательств подобной договоренности. Однако, зная характер своего мужа, она считает такой сценарий вполне вероятным. Елена отметила, что не стремится вникать в детали личной жизни Романа, но озвучила свою версию событий.

В ходе интервью Товстик также коснулась проблем в их браке. По ее словам, одной из причин охлаждения со стороны мужа стало то, что она "постоянно беременела" и не могла соответствовать всем его сексуальным фантазиям, что и привело к потере интереса.

Ситуацию усложняет и юридический аспект. Несмотря на то, что новость о разводе пары появилась еще в сентябре, Роман и Елена все еще состоят в официальном браке. Как выяснилось, Товстик обжаловала судебное решение о расторжении брака, и оно было признано недействительным.

Шоу-бизнес в Telegram

23 декабря 2025, 12:24
Елена Товсик. Фото: Youtube / @sobchak
Youtube / @sobchak• Требует проверки

Фоторепортаж

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

По теме

Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу

Полина Диброва публично унизила жену своего любовника
Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы

Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы
Казалось, после решения Верховного Суда в громком деле Ларисы Долиной наступило затишье. Но это была лишь передышка перед новой битвой. Скандал с квартирой принес Ларисе Долиной не только репутационные потери, но и неожиданную, почти издевательскую популярность.

Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России

Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России
Издание "Клео.ру" подвело итоги масштабного голосования за лучшее мобильное банковское приложение. В опросе о лучшем банковском приложении, который проводился на сайте Клео.

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы
Пока Алла Пугачева покупает виллы в Европе и делает громкие заявления, в России пытаются разгадать ее главный секрет. Кто платит за эту красивую жизнь и антироссийскую риторику? Новый виток скандала вокруг Аллы Пугачевой раскрутил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?

Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?
В советском кино учитель – это не просто человек у доски. Это целый мир, моральный компас, а иногда и главный источник комедии. Мы приготовили для вас настоящий экзамен для знатоков.

Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках

Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках
Новогодний стол – это марафон, который выдержит не каждый. Новогодние праздники — это настоящее испытание для нашего организма.

Выбор читателей

22/12ПндОтменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 21/12ВскВрачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 22/12ПндЛариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 22/12ПндПродажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 22/12ПндПугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 22/12ПндСамый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу