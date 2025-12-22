Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась?

В жизни Ларисы Долиной, вероятно, началась черная полоса. Недавнее выступление на "Рождественском вечере с Григорием Лепсом" обернулось для нее настоящим провалом

Зал громко освистал артистку, что оказало влияние на ее поклонников. После этого инцидента многие фанаты начали массово сдавать билеты на предстоящие сольные концерты Долиной, что стало очередным серьезным ударом по ее репутации.

Тем не менее, несмотря на сложившуюся ситуацию, Лариса Долина продолжает оставаться востребованной, особенно в сфере частных мероприятий. Как стало известно из надежных источников, певица готова выступить 1 января за внушительный гонорар в пять миллионов рублей.

Концертный директор артистки подтвердил информацию о выступлении, однако отметил, что перед подписанием контракта необходимо будет заключить соглашение о неразглашении и предоставить данные заказчиков. Это связано с недавними событиями, когда артистка столкнулась с негативной реакцией публики.

Певица хочет убедиться в том, что выступление пройдет в комфортной атмосфере. Примечательно, что певица открыта для предложений, несмотря на изрядно пострадавшую репутацию на фоне скандала с продажей квартиры. Неужели "отмена" артистки не удалась?

Не так давно стало известно о том, что Ларису Долину исключили из списка участников весеннего концерта в честь 90-летия Людмилы Гурченко. Организаторы мероприятия убрали все упоминания об исполнительнице хита "Погода в доме" как с сайта, так и из социальных сетей.