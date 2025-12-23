Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку

Прогноз от авторитетного эксперта расставил все по своим местам.

Разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю ведутся давно. Идея кажется невероятно привлекательной: больше времени на семью, хобби и отдых, меньше выгорания и стресса. Многие уже мысленно распланировали, как проведут свой дополнительный выходной.

Так когда же наступит этот прекрасный день? Ответ на этот вопрос дал академик РАН Геннадий Онищенко. И он оказался, мягко говоря, обескураживающим.

Если коротко, то, по его мнению, — никогда. Или, по крайней мере, очень и очень не скоро.

Главный аргумент: нам просто будет нечем заняться

По словам академика, главная причина, по которой четырехдневка России не светит, — это не экономика и не производительность труда. Главная причина — мы сами.

Онищенко считает, что три выходных дня подряд — это для россиян слишком много. Люди просто не смогут придумать, чем себя занять в это "лишнее" свободное время.

Звучит как шутка? Но аргумент вполне серьезный. Вместо саморазвития, спорта или культурного досуга, считает эксперт, многие могут потратить третий выходной совсем не на пользу себе и обществу. Никаких дач, хобби, встреч с друзьями или просто возможности выспаться — в эту картину мира они, видимо, не вписываются.

Удар по экономике и здравому смыслу

Конечно, есть и более приземленная причина. Сокращение рабочей недели, по мнению Онищенко, неминуемо ударит по экономике страны. Меньше рабочих часов — меньше произведенных товаров и оказанных услуг.

В итоге получается замкнутый круг: с одной стороны, есть риск экономического спада, а с другой — убежденность, что люди не готовы "правильно" распоряжаться своим свободным временем.

А как же мировой опыт?

Стоит отметить, что во многих странах мира сейчас активно экспериментируют с четырехдневкой. И результаты часто показывают обратное:

Сотрудники становятся более отдохнувшими и мотивированными.

Производительность труда за 4 дня не падает, а иногда даже растет, потому что люди работают более сфокусированно.

Компании, перешедшие на такой график, отмечают снижение текучки кадров.

Так что в итоге?

Пока мечта о трехдневных выходных остается просто мечтой. По крайней мере, до тех пор, пока влиятельные эксперты считают, что мы не доросли до такого количества свободного времени. Дискуссия продолжается, но в ближайшем будущем ждать революции в трудовом календаре, похоже, не стоит.