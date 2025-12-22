Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Понедельник 22 декабря

14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной 21:31"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни 20:20"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу 19:14"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы 18:25"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет 17:23Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем 16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 16:03Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение 15:27Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру 14:48Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 14:47"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе 10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме
Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади

Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади
191

Согласно восточной традиции, есть один цвет, который в год Огненной Лошади может "погасить" всю вашу удачу.

Совсем скоро мы встретим 2026 год, который по китайскому календарю пройдет под знаком Огненной Лошади. Это символ невероятной энергии, движения, страсти и роста. И чтобы "оседлать" эту удачу, нужно правильно ее встретить. Восточные мудрецы уверены: обстановка в вашем доме в момент перехода года задает тон на все следующие 12 месяцев.

Так что выбор скатерти и диванных подушек — это не просто вопрос вкуса, а ваш личный способ "договориться" с хозяйкой года. Давайте разберемся, какие цвета помогут привлечь благополучие, а какие лучше спрятать в шкаф до лучших времен.

Палитра удачи: на какие цвета и материалы делать ставку

Огненная Лошадь любит все теплое, "живое" и энергичное. Поэтому и палитра для встречи 2026 года должна быть соответствующей.

Главный цвет — красный. От сочного алого до благородного бордо и теплого кирпичного. В китайской культуре красный — это цвет удачи, защиты и процветания. Это ваш главный козырь.

Цвета-помощники. Усилить энергию Огня помогут все оттенки оранжевого, кораллового, а также золото и бронза. Они добавят в интерьер тепла и сияния.

Идеальная база. Чтобы не превращать дом в пожарную машину, активные цвета нужно уравновесить. Для этого идеально подойдут теплый бежевый, кремовый и молочный оттенки.

Что касается материалов, Лошадь предпочитает все натуральное: дерево, хлопок, лен, шерсть и керамику. Металлические акценты лучше выбирать в теплом исполнении — матовое золото, латунь, медь.

Стоп-лист 2026: эти цвета "гасят" энергию Огня

А теперь самое важное. Согласно китайскому календарю, есть цвета, которые находятся в прямом конфликте с огненной стихией. Их доминирование в интерьере может "погасить" всю положительную энергию года.

Главный враг Огненной Лошади — это стихия Воды. К ней относятся:

  • Все оттенки синего и голубого.
  • Холодный серый.

Также нежелательно делать ставку на черный цвет (он символически "тушит" огонь) и стерильно-белый (создает ощущение холода и пустоты).

Важный нюанс: это не значит, что нужно срочно выбрасывать синий диван или перекрашивать серые стены. Речь идет о том, чтобы эти цвета не были доминирующими в праздничном декоре. Просто уберите синий плед с видного места и замените его на терракотовый.

Как "подружить" интерьер с Лошадью без ремонта и больших трат

Конечно, никто не призывает вас делать ремонт ради Нового года. В восточной традиции важны акценты и намерение. Вот несколько простых способов добавить в дом "правильной" энергии:

  • Начните со стола. Это самое простое. Красная скатерть, терракотовая дорожка или даже просто салфетки с золотистой нитью мгновенно зададут нужный тон.
  • Добавьте текстиль. Разбросайте по дивану пару подушек в оранжевых или бордовых чехлах. Накиньте на кресло теплый плед. Этого уже будет достаточно.
  • Используйте декор. Поставьте на полку керамическую вазу, зажгите свечи в красных или янтарных подсвечниках. Любые предметы из натурального дерева тоже будут кстати.
  • Создайте теплое освещение. Вкрутите лампочки с теплым светом, включите торшеры и ночники. Рассеянный, уютный свет усиливает энергию Огня.

Следуя этим простым советам, вы не только украсите дом, но и создадите правильную атмосферу для привлечения удачи, энергии и благополучия в новом году.

22 декабря 2025, 13:51
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

