72-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защитыВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Лента новостей

Понедельник 22 декабря

16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной 21:31"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни 20:20"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу 19:14"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы 18:25"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет 17:23Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем 16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 16:03Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение 15:27Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру 14:48Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 14:47"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе 10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

72-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела

72-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела
262

Многи полагали, что после довольно громкого бракоразводного процесса с Евгением Петросяном Елена Степаненко ушла в тень. Юмористка дала понять, что готова к новому этапу в своей жизни.

После нескольких лет, проведенных вдали от камер и ярких огней шоу-бизнеса, юмористка удивила всех не только своим возвращением, но и заметными изменениями во внешности. Степаненко заметно похудела и кардинально изменила свой имидж.

На протяжении последних нескольких лет Елена отказывалась от участия в телевизионных проектах. Однако в конце 2025 года она решила вернуться на экран и принять участие в новом шоу на федеральном канале. Это решение стало неожиданным для многих, ведь многие считали, что артистка завершила свою медийную активность. Так или иначе, в рамках нового проекта Степаненко не только представит свои обновленные номера, но и возьмет на себя роль ведущей.

Изменения в внешности Елены заметны невооруженным глазом. После похудения она стала выбирать современные костюмы, которые подчеркивают ее фигуру и делают образ более стильным. Коллеги по цеху отметили, что теперь она выглядит еще более привлекательно и свежо.

"Телезрители увидят, как блистательно она теперь выглядит — еще больше похудела, помолодела, костюмы — современные, подчеркивают фигуру", — сообщил один из телевизионных деятелей.

Стоит отметить, что в социальных сетях уже появились первые кадры с выступлений Елены Степаненко. На них она запечатлена в ярко-розовом пиджаке и юбке в тон — это сделало ее образ свежим, ярким и запоминающимся.

Сама Елена пока не комментировала свое возвращение на телевидение и не раскрыла причины своего решения. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что у 72-летней юмористки может быть молодой ухажер.

Шоу-бизнес в Telegram

22 декабря 2025, 15:56
Елена Степаненко. Кадр: телеканал "Россия 1"
KP.ru✓ Надежный источник

По теме

Получившая в наследство квартиру Степаненко рискует попасть в долги покойной подруги

На похоронах Евгения Петросяна на Новодевичьем кладбище поставлен большой крест

Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась?

Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась?
В жизни Ларисы Долиной, вероятно, началась черная полоса. Недавнее выступление на "Рождественском вечере с Григорием Лепсом" обернулось для нее настоящим провалом Зал громко освистал артистку, что оказало влияние на ее поклонников.

Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади

Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади
Согласно восточной традиции, есть один цвет, который в год Огненной Лошади может "погасить" всю вашу удачу. Совсем скоро мы встретим 2026 год, который по китайскому календарю пройдет под знаком Огненной Лошади.

"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене

"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене
Долгие годы Лариса Долина купалась в овациях, но после скандала с квартирой и решения Верховного Суда отношение публики, кажется, изменилось кардинально. Видеозапись с концерта Ларисы Долиной, распространившаяся в интернете, демонстрирует неоднозначный прием, который публика оказала народной артистке.

Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми

Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми
Вся светская Москва замерла в ожидании пышной свадьбы Григория Лепса и его юной избранницы. Но вместо марша Мендельсона прозвучал тревожный звонок. Накануне состоялось традиционное шоу "Рождество с Григорием Лепсом", на время которого артист воссоединился с бывшей женой и детьми.

Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле

Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле
Оказывается, считать часы – глупая затея. Давайте будем честны: мы одержимы количеством сна.

Выбор читателей

21/12ВскДни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 21/12Вск"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 21/12ВскВрачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 21/12ВскВ самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 20/12СбтПлохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 20/12СбтКто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали