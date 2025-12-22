22 декабря для семьи Юдашкиных стал особенным днем. Дочь известного модельера Галина отметила свое 35-летие.

Юбилярша получила множество теплых слов от видных представителей шоу-бизнеса. Особое внимание привлекло сообщение от легендарной Аллы Пугачевой.

"С днем рождения, милая Галочка!", — написала Алла Борисовна, прервав молчание. Обращение Примадонны хоть и оказалось лаконичным, но все равно привлекло внимание прессы и публики.

Интересно, что за несколько дней до этого события Алла Пугачева вызвала общественный резонанс своей новой песней под названием "Давай просто жить". Трек стал предметом бурных обсуждений в социальных сетях. Многие поклонники восприняли его как смелый шаг в сторону современных музыкальных трендов.

Однако не все критики были столь благожелательны. Некоторые из пользователей Сети упрекнули артистку в написании примитивного текста и отсутствии оригинальности.

Ранее психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе объяснил, что новая композиция Пугачевой — не творческий поиск, а закономерный этап саморазрушения. По его словам, для Аллы Борисовны, как и для многих людей ее возраста, наступило время подведения итогов. "Вероятно, она себя чувствует потерянно. Несколькими неосторожными движениями, мыслями и поступками она перечеркнула то, что создавала долгие годы", — заявил специалист.