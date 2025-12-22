Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Понедельник 22 декабря

Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино

Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино
47

Российский кинематограф понес утрату. Ушел из жизни известный актер Владимир Ермилов.

Артист оставил значимый след в российском кинематографе, сыграв яркие роли как в полнометражных фильмах, так и в популярных сериалах. Об этом стало известно из сообщения близких актера.

Творческая карьера

Владимир Ермилов родился 14 августа 1959 года и окончил Нижегородское театральное училище имени Е. Евстигнеева. Его творческая карьера началась в середине 1980-х годов, когда он начал сниматься в кино и на телевидении. Актер быстро завоевал популярность благодаря своим запоминающимся ролям, особенно в криминальных проектах.

Его наиболее известными работами являются фильм "Брат", который стал культовым в российском кинематографе, а также сериал "Бандитский Петербург", где он исполнил одну из ключевых ролей. Ермилов также участвовал в таких проектах, как "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и многих других, что сделало его лицом целого поколения российских сериалов.

Личная жизнь и здоровье

По информации близких, Владимир Ермилов ушёл из жизни в воскресенье, 21 декабря. У актера были проблемы с сердцем, и он недавно выписался из больницы. Семья артиста ожидает результатов вскрытия, которые помогут установить точную причину его ухода.

"У него были проблемы с сердцем, и он выписался из больницы в пятницу. В воскресенье мы получили печальную новость", — сообщили родственники Ермилова.

Память о талантливом артисте

Владимир Ермилов оставил после себя множество ярких ролей и воспоминаний у зрителей. Его персонажи всегда были запоминающимися и многогранными, что позволило ему завоевать любовь поклонников. Он стал символом целой эпохи в российском кино, и его уход ощущается как большая утрата для всей индустрии. Поклонники и коллеги по цеху выразили соболезнования семье артиста.

Шоу-бизнес в Telegram

22 декабря 2025, 21:10
Фото: Freepik
Аргументы и факты✓ Надежный источник

