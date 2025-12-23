Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Вторник 23 декабря

09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной 21:31"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни 20:20"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу 19:14"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы 18:25"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет 17:23Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем 16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 16:03Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы
5

Пока Алла Пугачева покупает виллы в Европе и делает громкие заявления, в России пытаются разгадать ее главный секрет. Кто платит за эту красивую жизнь и антироссийскую риторику?

Новый виток скандала вокруг Аллы Пугачевой раскрутил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В эфире подкаста у главы ФПБК Виталия Бородина он предположил, что беглые олигархи вроде Михаила Ходорковского* могут поддерживать певицу финансово. Но зачем?

"Это делается в надежде, что она до сих пор популярна и может влиять на мнение. Другое дело, что это давно не так", — заявил Вассерман.

По его мнению, Пугачева страдает "слепотой эмигранта" — судит о России по старым воспоминаниям, полностью оторвавшись от реальности. А ее спонсоры просто не понимают, что ее влияние давно сошло на нет.

Но пока Вассерман строит теории, всплыли реальные цифры, которые и раскрывают тот самый "грязный секрет". Виталий Бородин, который требует лишить Пугачеву звания народной артистки, уверен: "Она прекрасно отдает отчет своим действиям, более того, получает деньги за критические высказывания в адрес России".

А деньги певице действительно нужны. Недавно, по сообщениям СМИ, она приобрела виллу в Болгарии за 515 тысяч евро (около 48 млн рублей). Откуда такие средства у пенсионерки, пусть и знаменитой?

Ответ оказался до банального прост и циничен. Главный источник доходов Пугачевой — это не тайные спонсоры.

  • Пенсия: около 67 тысяч рублей в месяц (с учетом надбавок за звание).
  • Авторские отчисления: по оценкам экспертов, минимальный годовой доход певицы от роялти за ее песни, которые продолжают звучать в России, составляет около 28 миллионов рублей.

И вот он — главный парадокс. Пугачева может критиковать страну, обелять террористов и делать любые политические заявления. Но платит за ее виллы, за ее жизнь за границей и, по сути, за саму возможность делать эти заявления, российский слушатель. Каждый раз, когда ее песня звучит на радио, в кафе или на корпоративе, на ее счет капает копейка.

Эта информация вызвала волну негодования в сети. Пользователи шокированы тем, что человек, публично выступающий против своей страны, продолжает оставаться одним из самых высокооплачиваемых ее "бенефициаров".

*Михаил Ходорковский признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Шоу-бизнес в Telegram

23 декабря 2025, 09:23
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Царьград"• Требует проверки

Фоторепортаж

Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни

"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?

Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?
В советском кино учитель – это не просто человек у доски. Это целый мир, моральный компас, а иногда и главный источник комедии. Мы приготовили для вас настоящий экзамен для знатоков.

Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках

Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках
Новогодний стол – это марафон, который выдержит не каждый. Новогодние праздники — это настоящее испытание для нашего организма.

Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку

Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку
Прогноз от авторитетного эксперта расставил все по своим местам. Разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю ведутся давно.

День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу

День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу
Остался всего один день до католического Рождества, и кажется, что все мысли уже о праздниках. Но наши предки считали 23 декабря одним из самых мистических дней года, когда один неверный взгляд или слово могли навлечь беду на всю семью. В народном календаре 23 декабря — это день Мины Красноречивого, или, как его еще называли, Мины-светлые очи.

Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино

Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино
Российский кинематограф понес утрату. Ушел из жизни известный актер Владимир Ермилов. Артист оставил значимый след в российском кинематографе, сыграв яркие роли как в полнометражных фильмах, так и в популярных сериалах.

Выбор читателей

21/12ВскДни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 21/12Вск"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 21/12ВскВрачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 22/12ПндОтменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 22/12ПндЛариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 22/12ПндПродажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается?