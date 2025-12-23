Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф

Анастасия Костенко всполошила поклонников громким известием. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова сообщила о госпитализации своей младшей сестры Дианы.

Анастасия рассказала, что понедельник выдался особенно тяжелым. Ее сестра Диана была экстренно доставлена в больницу имени Склифосовского. По словам Костенко, сейчас она находится под внимательным контролем врачей, которые проводят необходимые обследования. Специалисты стараются исключить серьезные заболевания, так как симптомы, проявившиеся у Дианы, вызывают беспокойство.

"Понедельник — день тяжелый. Ситуация, которая произошла с сестренкой: упала, очнулась, Склиф… Держим кулачки за Ди", — написала Анастасия в своем посте.

На данный момент причины происшествия с Дианой остаются неизвестными. Костенко призвала своих подписчиков беречь себя и своих близких.

