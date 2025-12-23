Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов

Москвичам стоит готовиться к резкому похолоданию. В ночь на 24 декабря температура в Москве может опуститься до минус 16 градусов.

В некоторых районах Подмосковья ожидаются еще более суровые условия — до минус 19 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в столице уже начала понижаться.

Так, в ночь на 23 декабря столбики термометров показывали минус 10-11 градусов, а в Подмосковье температура опустилась до минус 13 градусов. Однако это лишь начало, поскольку ожидается дальнейшее падение температуры. Вильфанд объяснил изменение погодной ситуации тем, что "наконец-то открылись врата для проникновения холодного воздуха" в регионы европейской части России.

Согласно прогнозу, в ночь на среду москвичи могут столкнуться с морозами до минус 16-14 градусов. Это значительное понижение температуры станет заметным для жителей столицы, особенно после относительно теплых дней. Синоптики предупредили о необходимости одеваться теплее и быть осторожными на улице, так как такие морозы могут негативно сказаться на здоровье.

Интересно, что после ожидаемых морозов в Москве может наступить короткая оттепель. Прогностический центр "Метео" под руководством Александра Ильина сообщил, что после 20-градусных морозов москвичи смогут насладиться временным потеплением. Это явление характерно для зимнего периода, когда резкие перепады температур становятся нормой.