Вторник 23 декабря

Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года

Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года
110

После прочтения у вас останется только один вопрос: "Какой из этих шикарных подарков выбрать?"

Предновогодняя гонка за подарками официально открыта. В этой суете так легко поддаться панике и купить что-то не очень нужное. Но ведь хочется подарить не просто вещь, а настоящую эмоцию: заботу, радость и немного роскоши.

Если вы ищете именно такой, беспроигрышный вариант, присмотритесь к косметике. Это не просто баночки и тюбики, а ежедневный ритуал любви к себе. А когда речь заходит о премиальном уходе, который действительно работает, на ум сразу приходит d'Alba. Вот 6 идей подарков, которые точно попадут в самое сердце.

Для самых любимых: роскошные новогодние наборы

Когда хочется произвести настоящий "вау-эффект", большой и красивый набор — лучшее решение. Бренд d'Alba как раз подготовил лимитированные сеты, в которых есть все для полноценного ухода и сияния кожи.

Набор Vita Glow Set — для той, кто мечтает о сияющей коже. Этот набор — настоящий витаминный заряд. Он станет идеальным подарком для подруги, мамы или сестры, которая жалуется на тусклый цвет лица, усталость кожи и хочет вернуть ей здоровое сияние и тонус. Это полноценная система ухода для тех, кто любит посвящать время себе.

Что внутри?

  • Витаминный тонер-сыворотка (Vita Toning Serum Toner): это не просто тоник, а настоящий "энергетический коктейль". Он мгновенно убирает сухость после умывания и, благодаря ниацинамиду и витамину С, день за днем выравнивает тон кожи, делая ее свежей и отдохнувшей.
  • Крем с витаминными капсулами (Vita Toning Capsule Cream): маленькие капсулы в текстуре крема — это концентрат пользы. При нанесении они тают, высвобождая витамины и масла, которые глубоко питают кожу. Крем не просто увлажняет, а работает над улучшением цвета лица изнутри.
  • Лифтинг-маска (Intensive Liftention Mask): бонус для особого случая! Эта маска с мощной эссенцией не только возвращает коже упругость, но и благодаря специальной форме помогает подтянуть овал лица в области подбородка. Идеально перед важным событием или просто для сеанса релакса в выходной.
  • Елочная игрушка, которая подарит новогоднее настроение вам и вашим близким.

Фото: d'Alba

Набор Holiday Joy Set — для той, кто живет в ритме большого города. Палочка-выручалочка для активной девушки, которая всегда в движении. Он идеален для той, кто ценит многофункциональные средства, быстрый эффект и уход, который всегда под рукой. Если ваша подруга вечно спешит, но хочет выглядеть на все сто — это ее вариант.

Что внутри?

  • Спрей-сыворотка (First Spray Serum): настоящий хит и маст-хэв! Ее можно использовать после умывания, в течение дня прямо на макияж для увлажнения, или как базу. Пара пшиков — и кожа мгновенно становится напитанной, уходит стянутость, появляется деликатное сияние. Незаменимая вещь в сумочке и на рабочем столе.
  • Крем для рук (Aromatic Double Hand Cream): крем, который решает сразу две задачи — одна формула интенсивно питает сухую кожу (например, на ночь), а вторая — легко увлажняет, не оставляя липкости (идеально для дня). Умный уход для рук, которые заслуживают лучшего.
  • Патчи для глаз (Intensive The Real Eye Patch): спасение для уставших глаз после бессонной ночи или долгой работы за компьютером. Два патча с коллагеном быстро убирают отечность, разглаживают мелкие морщинки и стирают следы усталости, возвращая взгляду свежий и отдохнувший вид.
  • Стильная елочная игрушка: украсит вашу елку и добавит в интерьер волшебства и стиля.

Фото: d'Alba

Для той, кто любит быть в центре внимания: набор блесков-пламперов

Что может быть лучше одного сияющего блеска для губ? Только три!

Набор Plumping Lip Glow Mood Volumizer — это три модных оттенка для создания сочных и обьемных губ. Блески не только придают красивый цвет и глянцевый финиш, но и ухаживают за нежной кожей, увлажняя ее. Подарок, который точно будет в сумочке у каждой модницы.

Для вечно занятых и путешественниц: мини-набор спрей-сывороток

Для человека, который постоянно в движении, путешествует или ходит в спортзал, лучший подарок — это что-то компактное и многофункциональное. То, что можно бросить в сумку и использовать на бегу.

Здесь на помощь приходят умные форматы. Отличный пример — мини-набор из 5 спрей-сывороток d'Alba. Пять разных спрей-сывороток в трэвел-формате, каждый из которых решает свою задачу: от увлажнения до антивозрастного эффекта. Это как иметь под рукой целый арсенал для мгновенного преображения кожи в любой ситуации.

Фото: d'Alba

Для создания уюта: ароматический диффузор

Подарки не обязательно должны быть для лица или тела. Создать особую атмосферу в доме — это тоже проявление заботы. Ароматы для дома — прекрасный выбор, который подойдет и женщине, и мужчине, и даже паре.

Например, элегантный ароматический диффузор d'Alba наполнит пространство тонким, дорогим ароматом и станет стильным украшением интерьера. Это подарок, который будет долго радовать и напоминать о вас.

Фото: d'Alba

Для тех, кто ценит заботу: два зимних маст-хэва

Зимой кожа нуждается в особой защите от холода, ветра и сухого воздуха в помещениях, а также повышенном питании. Подарок, который поможет справиться с этими проблемами, будет воспринят с особой благодарностью. Можно собрать небольшой, но очень нужный "зимний" дуэт.

Питательный крем для лица, который станет для кожи защитным барьером. У d'Alba это Ampoule Balm White Truffle Anti Wrinkle Cream с пептидами и белым трюфелем. Он восстанавливает, питает и борется с сухостью.

Фото: d'Alba

Патчи для области вокруг глаз White Truffle Intensive The Real Eye Patch – идеальный презент. Гидрогелевые патчи — это не просто косметика, а настоящая "скорая помощь" для уставшей кожи под глазами, пропитанная концентрированной сывороткой. Они работают как мини-компресс, который мгновенно снимает отеки и освежает взгляд. Подарить такую баночку — значит подарить 30 утренних спа-ритуалов и возможность быстро привести себя в порядок после бессонной ночи. Их стильная упаковка выглядят как настоящее сокровище, которое приятно и дарить, и получать.

Фото: d'Alba

Все эти идеи объединяет одно: они про заботу и маленькие радости. Вместо очередного сувенира, который будет забыт через неделю, вы дарите человеку возможность побаловать себя и почувствовать себя особенным. Такой подарок точно не задвинут в дальний ящик, а будут с удовольствием использовать каждый день. Выбирайте с душой, и вы точно не ошибетесь!

Реклама. ООО "Дальба Рус" / ИНН 9710116278
erid: 2W5zFGt9VZ2

23 декабря 2025, 18:46
Фото: d'Alba
