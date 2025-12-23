Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Вторник 23 декабря

14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт?объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек 09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия

Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия
59

Новое шведское исследование показало, что именно эти "вредные" сыры могут быть ключом к борьбе с деменцией.

Когда речь заходит о здоровом питании, жирный сыр обычно попадает в "черный список". Его обвиняют во всех грехах: от закупорки сосудов до лишних сантиметров на талии. Но, как сообщает сайт RidLife, ссылаясь на масштабное исследование ученых из Лундского университета (Швеция), этот продукт оказался не так прост. И его репутация, возможно, будет полностью реабилитирована.

Специалисты выяснили, что регулярное употребление жирных сыров и сливок связано со снижением риска развития деменции.

Эксперимент длиной в 25 лет: как это обнаружили?

Шведские ученые подошли к вопросу основательно. Они проанализировали данные почти 28 тысяч человек, за здоровьем и питанием которых следили в среднем 25 лет. В начале исследования средний возраст участников был 58 лет.

Все эти годы люди вели дневники питания, подробно описывая, что и как часто они едят. Ученые собирали эти данные и сопоставляли их с состоянием здоровья участников. И когда они дошли до анализа связи с деменцией, их ждал сюрприз.

Неожиданные результаты: цифры говорят сами за себя

Выяснилось, что у тех, кто активно ел жирный сыр (около 50 граммов в день), вероятность развития деменции была на 13% ниже, чем у тех, кто его избегал.

Но и это еще не все. Когда ученые посмотрели на отдельные виды деменции, цифры оказались еще более впечатляющими:

  • Риск развития сосудистой деменции (вызванной нарушением кровообращения в мозге) снижался на 29%
  • Употребление жирных сливок (20 и более граммов в день) также показало хороший результат, снижая общий риск деменции на 16%

Самый важный нюанс: почему обезжиренный сыр бесполезен?

А теперь самое интересное. Ученые проверили, есть ли подобный эффект у других молочных продуктов. И вот тут-то и кроется главная загадка.

Никакого защитного эффекта не показали:

  • Обезжиренные сыры и сливки.
  • Молоко (любой жирности).
  • Сливочное масло.
  • Ферментированные продукты (йогурт, кефир).

Получается, дело не просто в "молочке", а в чем-то, что содержится именно в жирных сырах и сливках.

Что в итоге?

"Значит ли это, что нужно срочно переходить на сырную диету?" — спросите вы. Ведущий автор исследования, Эмили Сонестедт, призывает не торопиться с выводами.

Она подчеркивает, что пока это лишь наблюдение, которое показывает связь, но не доказывает причину. Возможно, в жирных сырах содержатся какие-то уникальные жирные кислоты или витамины, которые защищают мозг. А может, люди, которые позволяют себе есть жирный сыр, в целом ведут другой образ жизни.

Ученым предстоят дальнейшие исследования, чтобы подтвердить свои выводы. Но уже сейчас ясно: демонизировать жирный сыр точно не стоит. Возможно, небольшой кусочек чеддера или бри к ужину — это не только вкусно, но и очень полезно для нашего мозга.

Шоу-бизнес в Telegram

23 декабря 2025, 13:49
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина

Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым

Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым
В недавнем интервью Ксении Собчак Елена Товстик озвучила сенсационную версию событий, предположив, что уход мужа к жене известного телеведущего мог быть результатом финансовой договоренности. История расставания бизнесмена Романа Товстика и его супруги Елены получила неожиданное и скандальное продолжение.

Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы

Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы
Казалось, после решения Верховного Суда в громком деле Ларисы Долиной наступило затишье. Но это была лишь передышка перед новой битвой. Скандал с квартирой принес Ларисе Долиной не только репутационные потери, но и неожиданную, почти издевательскую популярность.

Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России

Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России
Издание "Клео.ру" подвело итоги масштабного голосования за лучшее мобильное банковское приложение. В опросе о лучшем банковском приложении, который проводился на сайте Клео.

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы
Пока Алла Пугачева покупает виллы в Европе и делает громкие заявления, в России пытаются разгадать ее главный секрет. Кто платит за эту красивую жизнь и антироссийскую риторику? Новый виток скандала вокруг Аллы Пугачевой раскрутил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?

Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?
В советском кино учитель – это не просто человек у доски. Это целый мир, моральный компас, а иногда и главный источник комедии. Мы приготовили для вас настоящий экзамен для знатоков.

Выбор читателей

22/12ПндОтменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 21/12ВскВрачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 23/12ВтрРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 22/12ПндЛариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 22/12ПндПугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 22/12ПндПродажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается?