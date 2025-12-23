Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия

Новое шведское исследование показало, что именно эти "вредные" сыры могут быть ключом к борьбе с деменцией.



Когда речь заходит о здоровом питании, жирный сыр обычно попадает в "черный список". Его обвиняют во всех грехах: от закупорки сосудов до лишних сантиметров на талии. Но, как сообщает сайт RidLife, ссылаясь на масштабное исследование ученых из Лундского университета (Швеция), этот продукт оказался не так прост. И его репутация, возможно, будет полностью реабилитирована.

Специалисты выяснили, что регулярное употребление жирных сыров и сливок связано со снижением риска развития деменции.

Эксперимент длиной в 25 лет: как это обнаружили?

Шведские ученые подошли к вопросу основательно. Они проанализировали данные почти 28 тысяч человек, за здоровьем и питанием которых следили в среднем 25 лет. В начале исследования средний возраст участников был 58 лет.

Все эти годы люди вели дневники питания, подробно описывая, что и как часто они едят. Ученые собирали эти данные и сопоставляли их с состоянием здоровья участников. И когда они дошли до анализа связи с деменцией, их ждал сюрприз.

Неожиданные результаты: цифры говорят сами за себя

Выяснилось, что у тех, кто активно ел жирный сыр (около 50 граммов в день), вероятность развития деменции была на 13% ниже, чем у тех, кто его избегал.

Но и это еще не все. Когда ученые посмотрели на отдельные виды деменции, цифры оказались еще более впечатляющими:

Риск развития сосудистой деменции (вызванной нарушением кровообращения в мозге) снижался на 29%

Употребление жирных сливок (20 и более граммов в день) также показало хороший результат, снижая общий риск деменции на 16%

Самый важный нюанс: почему обезжиренный сыр бесполезен?

А теперь самое интересное. Ученые проверили, есть ли подобный эффект у других молочных продуктов. И вот тут-то и кроется главная загадка.

Никакого защитного эффекта не показали:

Обезжиренные сыры и сливки.

Молоко (любой жирности).

Сливочное масло.

Ферментированные продукты (йогурт, кефир).

Получается, дело не просто в "молочке", а в чем-то, что содержится именно в жирных сырах и сливках.

Что в итоге?

"Значит ли это, что нужно срочно переходить на сырную диету?" — спросите вы. Ведущий автор исследования, Эмили Сонестедт, призывает не торопиться с выводами.

Она подчеркивает, что пока это лишь наблюдение, которое показывает связь, но не доказывает причину. Возможно, в жирных сырах содержатся какие-то уникальные жирные кислоты или витамины, которые защищают мозг. А может, люди, которые позволяют себе есть жирный сыр, в целом ведут другой образ жизни.

Ученым предстоят дальнейшие исследования, чтобы подтвердить свои выводы. Но уже сейчас ясно: демонизировать жирный сыр точно не стоит. Возможно, небольшой кусочек чеддера или бри к ужину — это не только вкусно, но и очень полезно для нашего мозга.