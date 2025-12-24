Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах

Вы принесли домой живую елку, и комната наполнилась ароматом хвои и праздника. Но что, если вместе с этим ароматом вы принесли и незваного, очень опасного гостя? Из-за аномально теплой зимы в России появился новый феномен – "елочные" клещи, и они уже начали проникать в квартиры.



Кажется, что может быть традиционнее и безопаснее, чем живая новогодняя елка? Но в этом году привычный ритуал превратился в настоящую русскую рулетку. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже зафиксированы случаи, когда вместе с пушистой красавицей люди приносили в дом клещей.

Эксперты бьют тревогу: это не те лесные клещи, к которым мы привыкли летом. Это их "зимние" собратья, которые прячутся в хвое и коре деревьев.

Откуда они взялись?

Все очень просто. Из-за отсутствия сильных морозов клещи не впали в глубокую спячку, а просто "дремлют" на деревьях. И вот вы приносите такую елку домой, в тепло. Для клеща это как сигнал: "Весна пришла". Он просыпается, становится активным и начинает искать, кем бы подкрепиться. Именно в этот момент уютная квартира превращается для него в охотничьи угодья, а вы и ваши домашние животные — в потенциальную цель.

Чем опасен "елочный" клещ?

"Зимний" клещ ничем не лучше своего летнего собрата. Проснувшись в тепле, он начинает ползать по квартире в поисках источника пищи. Главная опасность:

Он может укусить человека или домашнее животное.

Как и любой клещ, он может быть переносчиком опасных инфекций, таких как боррелиоз (болезнь Лайма) или клещевой энцефалит.

Получается, что главный символ праздника может стать источником серьезной угрозы для всей семьи.

Простой ритуал, который обезопасит вашу елку

Паниковать и отказываться от живой елки не стоит. Эксперты советуют провести простой, но очень важный ритуал "обеззараживания", который займет совсем немного времени.

Шаг 1: карантин на балконе. Не спешите заносить елку сразу в теплую комнату. Оставьте ее на несколько часов (а лучше на ночь) на холодном балконе. Это не даст клещам "проснуться" раньше времени.

Шаг 2: хорошенько ее встряхните. Перед тем, как занести елку в квартиру, вынесите ее на улицу и как следует встряхните. Делать это нужно именно на улице, а не в подъезде. Чтобы быть на 100% уверенным, можно расстелить на земле белую простыню или большой кусок полиэтилена и потрясти дерево над ним — так вы точно увидите, не упало ли с веток что-то подозрительное.

Шаг 3: визуальный осмотр. Уже дома, устанавливая елку, еще раз внимательно осмотрите ствол и ветки.

Эти простые действия помогут вам убедиться, что ваша новогодняя красавица принесет в дом только радость и праздничное настроение, а не опасных "пассажиров".