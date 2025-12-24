Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Среда 24 декабря

08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек 09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах

Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах
88

Вы принесли домой живую елку, и комната наполнилась ароматом хвои и праздника. Но что, если вместе с этим ароматом вы принесли и незваного, очень опасного гостя? Из-за аномально теплой зимы в России появился новый феномен – "елочные" клещи, и они уже начали проникать в квартиры.

Кажется, что может быть традиционнее и безопаснее, чем живая новогодняя елка? Но в этом году привычный ритуал превратился в настоящую русскую рулетку. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже зафиксированы случаи, когда вместе с пушистой красавицей люди приносили в дом клещей.

Эксперты бьют тревогу: это не те лесные клещи, к которым мы привыкли летом. Это их "зимние" собратья, которые прячутся в хвое и коре деревьев.

Откуда они взялись?

Все очень просто. Из-за отсутствия сильных морозов клещи не впали в глубокую спячку, а просто "дремлют" на деревьях. И вот вы приносите такую елку домой, в тепло. Для клеща это как сигнал: "Весна пришла". Он просыпается, становится активным и начинает искать, кем бы подкрепиться. Именно в этот момент уютная квартира превращается для него в охотничьи угодья, а вы и ваши домашние животные — в потенциальную цель.

Чем опасен "елочный" клещ?

"Зимний" клещ ничем не лучше своего летнего собрата. Проснувшись в тепле, он начинает ползать по квартире в поисках источника пищи. Главная опасность:

  • Он может укусить человека или домашнее животное.
  • Как и любой клещ, он может быть переносчиком опасных инфекций, таких как боррелиоз (болезнь Лайма) или клещевой энцефалит.

Получается, что главный символ праздника может стать источником серьезной угрозы для всей семьи.

Простой ритуал, который обезопасит вашу елку

Паниковать и отказываться от живой елки не стоит. Эксперты советуют провести простой, но очень важный ритуал "обеззараживания", который займет совсем немного времени.

Шаг 1: карантин на балконе. Не спешите заносить елку сразу в теплую комнату. Оставьте ее на несколько часов (а лучше на ночь) на холодном балконе. Это не даст клещам "проснуться" раньше времени.

Шаг 2: хорошенько ее встряхните. Перед тем, как занести елку в квартиру, вынесите ее на улицу и как следует встряхните. Делать это нужно именно на улице, а не в подъезде. Чтобы быть на 100% уверенным, можно расстелить на земле белую простыню или большой кусок полиэтилена и потрясти дерево над ним — так вы точно увидите, не упало ли с веток что-то подозрительное.

Шаг 3: визуальный осмотр. Уже дома, устанавливая елку, еще раз внимательно осмотрите ствол и ветки.

Эти простые действия помогут вам убедиться, что ваша новогодняя красавица принесет в дом только радость и праздничное настроение, а не опасных "пассажиров".

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2025, 08:41
Фото: freepik.com
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

По теме

Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие

"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать

"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать
Запах мандаринов, нарядная елка, предвкушение чуда... Но вместо радости – тревожный список дел в голове, раздражение и чувство, что вы вот-вот взорветесь от усталости. Новый год — самый ожидаемый и одновременно самый утомительный праздник.

Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины

Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины
Вам прописали статины, но от них ломит мышцы и болит голова? Оказывается, у современной медицины есть прекрасная альтернатива. Статины — это "золотой стандарт" в борьбе с высоким холестерином.

День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым

День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым
Всего неделя до Нового года, и все мы в предвкушении чуда. Но наши предки знали, что есть один особенный день, когда можно не просто ждать удачу, а буквально "пригласить" ее в свой дом на весь следующий год. В народном календаре 24 декабря — это Никонов день.

Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне

Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне
Каждый заботливый родитель стремится порадовать своего ребенка в Новый год. Однако Юлия Барановская подошла к этому вопросу весьма оригинально. На недавнем "Бале волшебных сказок" известная телеведущая открыто призналась, что не собирается готовить подарки для своих детей на Новый год.

Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы

Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы
Иосиф Пригожин откровенно рассказал о браке и отношениях с певицей Валерией в контексте шоу-бизнеса. Продюсер признался, что его жизнь изменилась после встречи с Валерией.

Выбор читателей

23/12ВтрРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 23/12ВтрЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 22/12ПндОтменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 23/12ВтрДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 22/12ПндЛариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 22/12ПндПугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни