Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку

Что, если самое очевидное и "безопасное" место для елки на самом деле – худший из возможных вариантов?



Для владельцев небольших квартир выбор места для новогодней елки превращается в настоящий квест. Инстинкт подсказывает нам самое простое решение: задвинуть ее в свободный угол. Это кажется логичным, безопасным и единственно верным вариантом. Но именно этот подход современные дизайнеры и называют главной ошибкой, которая "убивает" и праздник, и интерьер, сообщает Клео.ру.

Оказывается, единственное место, куда нельзя ставить елку в маленькой квартире, — это тот самый "слепой", бездумно выбранный угол. И вот почему. Угловое размещение визуально "съедает" пространство, делает комнату теснее и превращает изящное дерево в громоздкое препятствие. Вместо того чтобы стать центром притяжения, елка превращается в неудобный предмет, который все стараются обойти.

К счастью, современный интерьер предлагает куда более изящные и умные решения, которые не просто экономят место, а превращают елку в настоящий арт-объект.

Прием №1: Елка на пьедестале

Это самый элегантный трюк для маленьких пространств. Поставьте елку не на пол, а на невысокую тумбу, устойчивый ящик или специальный подиум. Что это дает? Дерево визуально приподнимается, кажется легче и воздушнее, а его основание не "расползается" по полу, занимая драгоценные сантиметры. Композиция выглядит собранной и аккуратной, а под ней не скапливаются провода и не теряются игрушки.

Прием №2: Елка на стене

Если свободных углов нет совсем, используйте вертикаль. Это не компромисс, а полноценное дизайнерское решение. Вариантов масса: можно выложить контур елки из светодиодной гирлянды прямо на стене, собрать композицию из еловых веток или даже использовать готовую плоскую елку-половинку, которая крепится к стене. Такое решение практически не занимает места и выглядит ультрасовременно, особенно в студиях.

Прием №3: Елка как граница

В квартирах с открытой планировкой елка может выполнять неожиданную, но очень полезную функцию — зонировать пространство. Поставьте стройное, не слишком пышное дерево на границе между кухней и гостиной или между диваном и обеденным столом. Она станет изящным визуальным разделителем, не перегружая интерьер и не мешая проходу.

Прием №4: Елка у окна или зеркала

Классический, но часто недооцененный прием. Днем елка у окна будет выглядеть легче за счет естественного света. А вечером огни гирлянд, отражаясь в стекле, создадут волшебное ощущение глубины и объема. Тот же эффект дает и размещение рядом с большим зеркалом: пространство визуально удваивается, а елка становится в два раза пышнее и наряднее без единой лишней игрушки.

В конечном счете, маленькая квартира — это не ограничение, а стимул мыслить креативнее. Вместо того чтобы по привычке прятать елку в угол, попробуйте сделать ее главным героем вашего интерьера. И вы удивитесь, насколько просторнее и стильнее может стать ваш дом.