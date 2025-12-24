Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Среда 24 декабря

14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек 09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное

Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное
290

Один из самых эпатажных шоуменов российской сцены недавно поделился историей, которая выходит далеко за рамки обычных сценических баек.

Певец и шоумен Прохор Шаляпин, известный своей любовью к ярким образам и громким заявлениям, в недавнем выпуске шоу "Вопрос ребром" сделал признание, от которого у многих похолодело внутри. Артист рассказал, что на одном из его выступлений произошла страшная трагедия — прямо на его глазах скончался зритель.

По словам Шаляпина, ничего не предвещало беды. Гость мероприятия, мужчина в возрасте, с удовольствием танцевал под его песни, наслаждаясь атмосферой праздника. Но в какой-то момент он просто упал. Все произошло мгновенно. Присутствующие пытались реанимировать мужчину, но их усилия оказались тщетными.

Эта ситуация, как признался сам певец, его шокировала. Но Шаляпин не стал говорить о роке или несчастном случае. Он увидел в этом нечто иное.

"Но я понял, что человек в празднике просто ушел — резко, безболезненно, никаких страданий. Ни боли, ничего", — уточнил артист.

Эта фраза, произнесенная с поразительным спокойствием, и есть суть всей истории. Смерть в разгар веселья, под звуки музыки, в окружении празднующих людей, предстает в его интерпретации не как ужасный конец, а как внезапный, но легкий переход. Такая философская и почти поэтическая трактовка трагедии вызвала неоднозначную реакцию. Для артиста, на чьих глазах оборвалась человеческая жизнь, это, возможно, единственный способ справиться с шоком и продолжить выступление. Но для слушателей это стало поводом задуматься о хрупкости жизни и о том, что даже в самые счастливые моменты финал может оказаться пугающе близко.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2025, 12:53
Прохор Шаляпин. Фото: "Дни.ру" / Феликс Грозданов
VK-видео / "Вопрос ребром"• Требует проверки

По теме

Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда

"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи

"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи
Недавно Аглаю Тарасову осудили на условный срок. В своем первом за долгое время посте осужденная на условный срок актриса Аглая Тарасова действительно просит о помощи.

Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой

Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой
Надежда Кадышева – без преувеличения, королева нынешнего корпоративного сезона. С гонораром, взлетевшим до 50 миллионов рублей, она является самым желанным артистом на любом празднике. В мире российского шоу-бизнеса прозвучал тревожный прогноз, который рискует омрачить триумф Надежды Кадышевой.

Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку

Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку
Что, если самое очевидное и "безопасное" место для елки на самом деле – худший из возможных вариантов? Для владельцев небольших квартир выбор места для новогодней елки превращается в настоящий квест.

Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год

Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год
Кажется, мы можем цитировать этот шедевр Рязанова с любой минуты, даже если нас разбудить ночью. Но так ли хороша ваша память, когда дело доходит до мелких деталей, а не только до фраз про "заливную рыбу"? Новый год в нашей стране не наступает без боя курантов и истории Жени Лукашина.

Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома

Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома
Коллаген – слово, которое мы слышим отовсюду. Порошки, капсулы, напитки – все они обещают нам упругую кожу и здоровые суставы, но и стоят соответственно. Сегодня полки магазинов и аптек пестрят добавками с коллагеном.

Выбор читателей

23/12ВтрРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 23/12ВтрЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 23/12ВтрДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 22/12ПндЛариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 22/12ПндПугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 24/12СрдДоктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины