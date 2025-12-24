Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год

Кажется, мы можем цитировать этот шедевр Рязанова с любой минуты, даже если нас разбудить ночью. Но так ли хороша ваша память, когда дело доходит до мелких деталей, а не только до фраз про "заливную рыбу"?

Новый год в нашей стране не наступает без боя курантов и истории Жени Лукашина. Мы нарезаем оливье под песни Таривердиева и сочувствуем Ипполиту, мокнущему в пальто под душем. Этот фильм стал частью нашего культурного кода.

Но человеческая память устроена хитро: мы запоминаем эмоции и шутки, но упускаем цифры, адреса и неочевидные факты. Мы составили тест, который станет настоящим вызовом. Спорим, вы не вспомните точный возраст главного героя без подсказки?

Давайте проверим, настоящий ли вы знаток советской классики или просто любитель вкусно поесть перед телевизором!

Вопросы

Вопрос 1. Начнем с классики. По какому именно адресу проживали и Женя Лукашин в Москве, и Надя Шевелева в Ленинграде?

А) 1-я улица Строителей, дом 25, квартира 12

Б) 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12

В) 3-я улица Строителей, дом 12, квартира 25

Г) 2-я улица Строителей, дом 25, квартира 12

Вопрос 2. Кто из компании друзей в бане на самом деле должен был лететь в Ленинград к жене?

А) Женя Лукашин

Б) Мишка

В) Павлик

Г) Саша

Вопрос 3. Кем работает Надя Шевелева?

А) Врачом-педиатром

Б) Учительницей музыки

В) Учительницей русского языка и литературы

Г) Инженером

Вопрос 4. Какой роскошный по тем временам подарок Ипполит преподнес Наде на Новый год?

А) Французские духи Climat Б)

Французские духи Chanel No.5

В) Ожерелье из натурального жемчуга

Г) Электробритву с плавающими ножами

Вопрос 5. Сколько лет исполнилось Жене Лукашину, о чем он с грустью сообщает в фильме?

А) 33 года

Б) 35 лет

В) 36 лет

Г) 40 лет

Вопрос 6. Чьим голосом на самом деле поет Надя (Барбара Брыльска), исполняя песни на стихи Цветаевой и Ахмадулиной?

А) Валентины Толкуновой

Б) Елены Камбуровой

В) Софии Ротару

Г) Аллы Пугачевой

Вопрос 7. Какой предмет Женя Лукашин забыл в квартире Нади, и именно его она привезла ему в Москву в финале фильма?

А) Шапку

Б) Портфель

В) Банный веник

Г) Шарф

Вопрос 8. Какую фразу произносит Ипполит, пробуя знаменитую заливную рыбу?

А) "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"

Б) "Какая мерзость эта ваша заливная рыба!"

В) "Не умеешь ты готовить рыбу, Надя!"

Г) "Это не рыба, это стрихнин какой-то!"

Правильные ответы: