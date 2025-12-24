Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Среда 24 декабря

"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать

"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать
320

Запах мандаринов, нарядная елка, предвкушение чуда... Но вместо радости – тревожный список дел в голове, раздражение и чувство, что вы вот-вот взорветесь от усталости.

Новый год — самый ожидаемый и одновременно самый утомительный праздник. Почему так происходит? По данным сайта RidLife, который проанализировал эту проблему, длительная подготовка к празднику превращается в источник колоссального стресса. И чаще всего вся эта нагрузка ложится на плечи одного человека в семье.

Давайте разберемся, из чего состоит эта невидимая работа и почему она выматывает сильнее, чем квартальный отчет.

Невидимая работа: почему ваша голова вот-вот взорвется

Это называется умственная нагрузка. Это все то, что вы постоянно держите в голове:

  • Помнить, кому что подарить (и где это спрятать от детей).
  • Составить список продуктов и ничего не забыть.
  • Договориться, куда и во сколько ехать.
  • Не забыть поздравить всех родственников.
  • Придумать, чем занять детей на каникулах.

Эти задачи редко попадают в список дел, но они, как фоновые приложения в телефоне, постоянно сжирают вашу "батарейку". И самое обидное, что окружающие этого даже не замечают.

Эмоциональный труд: когда вы — психолог для всей семьи

Это ваша вторая, еще более выматывающая обязанность. Вы должны быть "психологом" для всех: выслушать жалобы мамы, сгладить конфликт между дядей и отцом, успокоить плачущего ребенка и при этом сохранять олимпийское спокойствие и улыбку.

А праздники — это настоящий катализатор. За одним столом собираются люди с разными характерами и старыми, непроговоренными обидами. И именно вы становитесь тем "буфером", который гасит все конфликты. И самое ужасное, что эти две "работы" — организационная и эмоциональная — часто накладываются друг на друга.

Что выматывает сильнее всего? Проверьте себя

  • Подарки. Выбор, покупка, упаковка, а еще и этот "Тайный Санта" на работе, где нужно придумать что-то остроумное за 500 рублей. Мозг работает без остановки.
  • Поездки. Спланировать маршрут, купить билеты, собрать чемоданы, проверить машину. Ответственность за то, чтобы все прошло гладко, обычно лежит на одном человеке.
  • Плотный график. Утренники в саду, корпоративы, семейные ужины, встречи с друзьями. Даже приятные события превращаются в марафон на выживание, если их слишком много.
  • Семейные конфликты. Праздники обостряют старые проблемы. И если все идут "поговорить" именно к вам, вы рискуете остаться без сил еще до боя курантов.

Почему это так тяжело? Простой ответ

Праздники не отменяют вашу обычную жизнь. Все повседневные обязанности — работа, дети, быт — остаются. К ним просто добавляется еще один огромный слой задач. Нагрузка не распределяется, а накапливается. А еще и на работе перед Новым годом вдруг все вспоминают про горящие дедлайны.

Как выжить? 3 шага к спасению

  1. Разрешите себе паузу (и не чувствуйте вины). Вы не обязаны быть везде и сразу. Можно отказаться от мероприятия, прийти позже или просто запереться в ванной на 10 минут, чтобы побыть в тишине. Это не эгоизм, а способ сохранить себя.

  2. Делегируйте по-настоящему. Если вы в семье не один, сядьте и четко распределите задачи. Не "помоги мне, пожалуйста", а "покупка подарков для твоих родственников — это полностью твоя зона ответственности". И самое важное: не контролируйте каждый шаг. Пусть сделает, как сможет.

  3. Поговорите об этом. Но потом. Пытаться перекроить семейный уклад за неделю до Нового года — плохая идея, это вызовет только новые ссоры. Сейчас ваша задача — просто снизить нагрузку. Но после праздников стоит честно и спокойно поговорить о том, как перераспределить ответственность, чтобы не жить в режиме постоянного выгорания.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2025, 06:30
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

