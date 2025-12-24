Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины

Вам прописали статины, но от них ломит мышцы и болит голова? Оказывается, у современной медицины есть прекрасная альтернатива.

Статины — это "золотой стандарт" в борьбе с высоким холестерином. Уже несколько десятков лет их назначают миллионам людей по всему миру. Они доказали свою эффективность, и спорить с этим бессмысленно. Но что делать тем, для кого эти препараты превращаются в настоящую пытку из-за побочных явлений?

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале сделал короткий, но очень важный обзор альтернатив. Сразу оговоримся: это не рецепт, а просто информация к размышлению и повод для разговора с вашим лечащим врачом.

"Супероружие" ценой в вертолет: почему это не для всех

Сначала о самом мощном. Сегодня существуют новейшие препараты — ингибиторы PCSK-9 (названия вроде "алирокумаб" или "инклисиран"). Они невероятно сильно снижают "плохой" холестерин и спасают жизни людям с очень высоким риском или после инфаркта.

Но у них есть два огромных "но":

Это препараты "резерва", их назначают в самых тяжелых случаях. Их стоимость, по меткому выражению доктора Мясникова, "как небольшой вертолет".

Поэтому для большинства людей, которые просто не переносят статины, нужны другие, более доступные варианты. И они есть.

"План Б": два препарата для тех, кто не может пить статины

Если от статинов у вас начинаются проблемы, это не значит, что нужно сдаваться. Вот два современных препарата, которые работают иначе.

1. Эзетимиб. Это препарат "номер два" после статинов по частоте назначения. Он не дает холестерину всасываться в кишечнике. Его главный плюс в том, что его часто назначают вместе со статинами. Зачем? Это позволяет снизить дозу самого статина, а значит, и вероятность побочных эффектов сводится к минимуму. Иногда его назначают и как самостоятельное лекарство.

2. Бемпедоевая кислота (торговое название "Некслетол"). Это относительно новый препарат, который стал настоящим спасением для многих. Он тоже блокирует выработку холестерина, но делает это по-другому, не вызывая мышечных болей. Это идеальный вариант для тех, кто не переносит статины именно из-за этой "побочки". Но есть нюанс: он может повышать уровень мочевой кислоты, поэтому людям с подагрой нужно быть осторожными.

Лекарства "из прошлого": что сегодня уже не работает

Медицина не стоит на месте. И то, что считалось эффективным 20 лет назад, сегодня ушло в историю. Доктор Мясников перечислил несколько групп препаратов, на которые больше не стоит возлагать надежды в борьбе с холестерином:

Никотиновая кислота (витамин В3). В работающих дозах вызывает массу побочных эффектов (жар, зуд, тошнота) и сегодня почти не применяется.

Фибраты. Раньше их назначали часто, но сегодня их роль в предотвращении инфарктов и инсультов врачи отрицают. Их оставили только для случаев экстремально высокого уровня триглицеридов.

Препараты, связывающие желчные кислоты ("Холестерамин") и "Пробукол". По словам доктора, представляют "только исторический интерес".

Группа препаратов Статус и кому подходит Статины "Золотой стандарт", препарат первого выбора Ингибиторы PCSK-9 Очень мощные, но супердорогие. Для самых тяжелых случаев Эзетимиб "План Б" или "напарник" для статинов, чтобы снизить их дозу Бемпедоевая кислота "План Б" для тех, у кого от статинов болят мышцы Фибраты, ниацин и др. Устарели и практически не используются для снижения холестерина