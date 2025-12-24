День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым

Всего неделя до Нового года, и все мы в предвкушении чуда. Но наши предки знали, что есть один особенный день, когда можно не просто ждать удачу, а буквально "пригласить" ее в свой дом на весь следующий год.



В народном календаре 24 декабря — это Никонов день. По поверьям, именно с этой даты солнце окончательно побеждает тьму и начинает стремительно набирать силу. Каждый новый лучик света наши предки воспринимали как маленькую победу добра над злом. И они верили, что этому свету нужно помочь — очистить для него пространство в своем доме и в своей душе.

Считалось, что 24 декабря — это день великой "энергетической перезагрузки". Все, что вы сделаете сегодня, заложит фундамент на месяцы вперед. Поэтому существовал ряд правил, которые помогали "настроиться" на правильную волну и не спугнуть удачу.

Главный ритуал дня: навести идеальный порядок

Наши предки были уверены: беспорядок, пыль и разбросанные вещи — это "магниты" для темной энергии, болезней и нищеты. Поэтому самое главное, что нельзя было делать 24 декабря, — это оставлять в доме бардак.

Генеральная уборка в этот день была не просто хозяйственной рутиной, а настоящим магическим ритуалом.

Вымыть полы — значило "смыть" болезни и ссоры.

Выбросить старый хлам и разбитую посуду — освободить место для нового и хорошего.

Протереть пыль — "стереть" из дома печали и обиды.

Считалось, что в чистый, светлый и убранный дом удача и деньги приходят гораздо охотнее. Так что если вы откладывали предновогоднюю уборку, сегодня — идеальный день, чтобы превратить ее в ритуал по привлечению благополучия.

Еще 2 правила для "чистоты" в жизни

Порядок нужно было наводить не только в доме, но и в мыслях и отношениях.

1. Сохранить "тишину в душе" и в доме. 24 декабря категорически нельзя было ссориться, кричать, сквернословить и громко веселиться. Предки верили, что любой негатив и шум "кормят" остатки тьмы и мешают новому, светлому солнцу набирать силу. Этот день следовало провести в спокойствии и мире, чтобы "не расплескать" зарождающуюся положительную энергию.

2. Быть щедрым на добро. В Никонов день нельзя было отказывать в помощи и жадничать. Считалось, что любой добрый поступок, совершенный сегодня, вернется сторицей. Поделиться едой, помочь соседу, сказать доброе слово — все это было вкладом в свою собственную "копилку удачи" на будущий год.

А что же можно и нужно делать?

Этот день идеально подходит для того, чтобы заложить программу на будущее.

Зажгите свечу или лампу и мысленно "позовите" в свой дом свет, тепло и радость.

Напишите на листке бумаги свои главные цели и желания на следующий год. Считалось, что в этот день Вселенная особенно "слышит" наши мечты.

Простите старые обиды. Очищение души не менее важно, чем уборка в доме.

По сути, наши предки интуитивно делали то, что сегодня советуют все психологи: перед началом нового этапа нужно очистить пространство вокруг себя и внутри себя от всего лишнего. Так что давайте последуем их мудрому совету и сделаем сегодняшний день первым шагом к счастливому и светлому новому году.