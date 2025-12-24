Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем"

История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы

Лариса Долина столкнулась, пожалуй, с главным испытанием в своей карьере. Скандал с квартирой серьезно ударил по ее репутации. Иосиф Пригожин выразил уверенность в том, что текущие трудности не приведут к окончательному краху карьеры Долиной.