Четверг 25 декабря

10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца
Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца

Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца
92

Новое открытие ученых реабилитировало названный ранее не очень полезным завтрак.

Завтрак, знакомый миллионам — хрустящая гранола с кусочками фруктов — попал в центр внимания ученых из Университета Дзюнтендо в Японии. Их новое исследование показало, что регулярное употребление этого продукта может принести неожиданную пользу людям, страдающим хронической болезнью почек (ХБП). Результаты оказались настолько обнадеживающими, что заставили по-новому взглянуть на простую овсяную смесь, сообщает RidLife.

В чем секрет гранолы?

Основной компонент любой качественной гранолы — овес. Он богат бета-глюканом, особым видом растворимой клетчатки. Науке давно известно, что бета-глюкан эффективно снижает уровень "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности) и помогает контролировать уровень сахара в крови. Японские исследователи решили проверить, как этот механизм сработает у одной из самых уязвимых групп пациентов — людей с хронической болезнью почек, для которых контроль давления и здоровья сосудов является жизненно важной задачей.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие пациенты с умеренной стадией ХБП, средний возраст которых составлял около 67 лет. Условия были простыми: участникам предложили на два месяца заменить свой обычный завтрак на порцию фруктовой гранолы весом 50 граммов. Есть ее нужно было не менее пяти дней в неделю.

До начала и после окончания эксперимента ученые проводили полное обследование: брали анализы крови и мочи, измеряли артериальное давление и просили пациентов заполнять анкеты о работе кишечника. Это позволило получить объективную картину изменений в организме.

Неожиданные результаты: четыре в одном

Всего два месяца употребления гранолы на завтрак привели к целому комплексу положительных изменений. Вот что обнаружили ученые:

  1. Улучшение состояния почек. Анализы показали снижение уровня маркеров, которые указывают на повреждение почечных канальцев. Проще говоря, почки стали испытывать меньший стресс.
  2. Снижение артериального давления. У участников эксперимента заметно упали показатели систолического ("верхнего") давления, что является ключевым фактором в профилактике сердечно-сосудистых осложнений при ХБП.
  3. Нормализация холестерина. Улучшился липидный профиль, что прямо влияет на здоровье сосудов и снижает риск атеросклероза.
  4. Улучшение работы кишечника. Пациенты отмечали нормализацию стула, что говорит о благотворном влиянии клетчатки на пищеварительную систему в целом.

Таким образом, этот популярный завтрак проявил себя почти как комплексное лекарство, благотворно влияя и на почки, и на сердце (через давление и холестерин).

Исследователи подчеркивают, что это предварительные данные. Чтобы сделать окончательные выводы, необходимы более длительные и масштабные испытания. Однако уже сейчас можно сказать: простая тарелка гранолы на завтрак — это не просто быстрый и вкусный перекус, а потенциально мощный инструмент для поддержания здоровья, который заслуживает самого пристального внимания.

25 декабря 2025, 10:49
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

