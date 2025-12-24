Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Среда 24 декабря

Среда 24 декабря
История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы

История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы
92

Лариса Долина столкнулась, пожалуй, с главным испытанием в своей карьере. Скандал с квартирой серьезно ударил по ее репутации.

Иосиф Пригожин выразил уверенность в том, что текущие трудности не приведут к окончательному краху карьеры Долиной. По его словам, такие ситуации могут стать толчком для нового витка популярности.

Последнее время многие слушатели начали возвращать билеты на концерты Ларисы Долиной. На одном из недавних выступлений Григория Лепса зрители встретили певицу неодобрительными криками. Это было неожиданным ударом для артистки, которая привыкла к восторженным отзывам.

Пригожин считает, что негативные события способны лишь подогреть интерес к артисту. Продюсер подчеркнул, что в зрелом возрасте статус исполнителя уже сформирован, поэтому громкие скандалы могут лишь увеличить общественное внимание. По его мнению, человеческое любопытство часто приводит к тому, что негативные новости привлекают больше внимания, чем положительные достижения.

"Чем больше скандала, тем больше славы. Чем больше славы, тем больше востребованности", — сказал Пригожин.

Супруг певицы Валерии уверен, что даже в условиях кризиса карьера Долиной не пострадает. "Люди — существа любопытные. Я сомневаюсь, что скандал повлияет на ее карьеру", — добавил продюсер.

Стоит отметить при этом, что статистика говорит о другом. Несмотря на оптимизм Пригожина, данные о продажах билетов на ближайшие концерты Ларисы Долиной вызывают вопросы. На предстоящее выступление в Москве реализована лишь половина мест. Вполне вероятно, что часть аудитории действительно разочарована и не готова поддерживать свою любимицу в сложный период.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2025, 16:03
Лариса Долина. Кадр: YouTube-канал "Tatarka FM"
Абзац✓ Надежный источник

Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

