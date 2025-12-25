Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Четверг 25 декабря

10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек
Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов

Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов
803

Билеты на концерт певицы были распроданы за один день.

Народная артистка РФ Лариса Долина после успешного сольного концерта в Москве "плюнула" в журналистов, отказавшись от общения с прессой. Причиной интереса журналистов стало недавнее решение Верховного суда, вынесенное не в пользу певицы по громкому делу о продаже ее квартиры.

Вечером после выступления в одном из столичных баров для Ларисы Долиной все складывалось благополучно. Камерный формат концерта — зал был рассчитан всего на 92 места — создавал доверительную и теплую атмосферу. Почти все билеты были проданы. Публика встречала артистку с воодушевлением: каждое исполнение сопровождалось продолжительными аплодисментами, поклонники несли цветы и выкрикивали "Браво!". Долина активно взаимодействовала со зрителями, и когда она протягивала микрофон в зал, десятки голосов с готовностью подхватывали известные хиты.

Однако триумфальная часть вечера закончилась вместе с музыкой. На выходе из заведения зазнавшуюся из-за успешного выступления певицу уже ожидала группа журналистов. Охрана действовала корректно, но решительно, создав кордон и не подпуская представителей СМИ к артистке. Несмотря на расстояние, вопросы, которые выкрикивали репортеры, были отчетливо слышны. Не замедлив шага и не изменив выражения лица, Лариса Долина молча проследовала к ожидавшему ее автомобилю, села в салон и уехала, оставив все вопросы без ответа.

Причиной такого пристального внимания прессы стало событие, получившее широкий общественный резонанс. За несколько дней до концерта, 16 декабря, Верховный суд Российской Федерации поставил окончательную точку в многолетнем споре о продаже квартиры, принадлежавшей певице.

История началась с того, что покупательница Полина Лурье приобрела у артистки недвижимость, заплатив за нее крупную сумму. Позже Лариса Долина обратилась в суд, доказывая, что стала жертвой мошеннической схемы и в момент заключения сделки была введена в заблуждение. Суды низших инстанций вставали на сторону артистки, в результате чего Полина Лурье лишилась и денег, и права собственности на уже купленное жилье.

Дело прошло несколько инстанций, прежде чем дошло до высшей судебной инстанции страны. Верховный суд, рассмотрев все материалы, отменил предыдущие решения и вынес окончательный вердикт: право собственности на квартиру остается за покупательницей Полиной Лурье. Это постановление фактически означает, что проживание артистки в спорной квартире является незаконным и она обязана освободить жилплощадь.

Именно об этом громком решении и его последствиях хотели спросить журналисты. Их интересовала реакция певицы на проигрыш в суде и ее дальнейшие планы. Однако вместо комментария пресса столкнулась с демонстративным молчанием. Таким образом, на фоне теплого приема публики и творческого успеха вечера неприятные юридические вопросы так и остались без ответа, повиснув в воздухе.

25 декабря 2025, 09:05
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"МК"✓ Надежный источник

Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца

Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца
Новое открытие ученых реабилитировало названный ранее не очень полезным завтрак. Завтрак, знакомый миллионам — хрустящая гранола с кусочками фруктов — попал в центр внимания ученых из Университета Дзюнтендо в Японии.

Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству

Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству
В предновогодней суете мы привыкли жить по одному правилу: чем больше успеешь, тем лучше. В народном календаре 25 декабря известен как Спиридонов день, или Спиридон-солнцеворот.

Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники

Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники
Медики бьют тревогу: любимое новогоднее украшение может быть не таким уж безобидным. Каждый год в преддверии праздников мы достаем с антресолей коробку с новогодними украшениями, и главный ее сокровище — это, конечно, гирлянда.

Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем"

Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем"
Одним из самых знаковых автомобилей Советского Союза стал ЗАЗ-968, более известный как "Запорожец". Машина стала настоящим символом своей эпохи, поскольку часто появлялась на экранах в различных фильмах. Предлагаем вам проверить свою память и наблюдательность.

Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик

Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик
Холода в Москве начнут отступать уже вечером 24 декабря. Об этом сообщила главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, столбики термометров в этот день покажут около минус 5-7 градусов.

