Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов

Билеты на концерт певицы были распроданы за один день.

Народная артистка РФ Лариса Долина после успешного сольного концерта в Москве "плюнула" в журналистов, отказавшись от общения с прессой. Причиной интереса журналистов стало недавнее решение Верховного суда, вынесенное не в пользу певицы по громкому делу о продаже ее квартиры.

Вечером после выступления в одном из столичных баров для Ларисы Долиной все складывалось благополучно. Камерный формат концерта — зал был рассчитан всего на 92 места — создавал доверительную и теплую атмосферу. Почти все билеты были проданы. Публика встречала артистку с воодушевлением: каждое исполнение сопровождалось продолжительными аплодисментами, поклонники несли цветы и выкрикивали "Браво!". Долина активно взаимодействовала со зрителями, и когда она протягивала микрофон в зал, десятки голосов с готовностью подхватывали известные хиты.

Однако триумфальная часть вечера закончилась вместе с музыкой. На выходе из заведения зазнавшуюся из-за успешного выступления певицу уже ожидала группа журналистов. Охрана действовала корректно, но решительно, создав кордон и не подпуская представителей СМИ к артистке. Несмотря на расстояние, вопросы, которые выкрикивали репортеры, были отчетливо слышны. Не замедлив шага и не изменив выражения лица, Лариса Долина молча проследовала к ожидавшему ее автомобилю, села в салон и уехала, оставив все вопросы без ответа.

Причиной такого пристального внимания прессы стало событие, получившее широкий общественный резонанс. За несколько дней до концерта, 16 декабря, Верховный суд Российской Федерации поставил окончательную точку в многолетнем споре о продаже квартиры, принадлежавшей певице.

История началась с того, что покупательница Полина Лурье приобрела у артистки недвижимость, заплатив за нее крупную сумму. Позже Лариса Долина обратилась в суд, доказывая, что стала жертвой мошеннической схемы и в момент заключения сделки была введена в заблуждение. Суды низших инстанций вставали на сторону артистки, в результате чего Полина Лурье лишилась и денег, и права собственности на уже купленное жилье.

Дело прошло несколько инстанций, прежде чем дошло до высшей судебной инстанции страны. Верховный суд, рассмотрев все материалы, отменил предыдущие решения и вынес окончательный вердикт: право собственности на квартиру остается за покупательницей Полиной Лурье. Это постановление фактически означает, что проживание артистки в спорной квартире является незаконным и она обязана освободить жилплощадь.

Именно об этом громком решении и его последствиях хотели спросить журналисты. Их интересовала реакция певицы на проигрыш в суде и ее дальнейшие планы. Однако вместо комментария пресса столкнулась с демонстративным молчанием. Таким образом, на фоне теплого приема публики и творческого успеха вечера неприятные юридические вопросы так и остались без ответа, повиснув в воздухе.