Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Пятница 26 декабря

00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно

Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно
308

В этот день даже самое невинное ругательство может обернуться большой бедой.

26 декабря в народном календаре — день особенный и двойственный. С одной стороны, православная церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы, а в народе этот день называли "Бабьи каши" — время чествовать матерей и повитух. Но была у него и другая, темная сторона, из-за которой дата получила жутковатое название — "Ведьмины посиделки".

Наши предки верили, что именно 26 декабря нечистая сила, ведьмы и колдуны, собираются на шабаш, чтобы договориться, как украсть у людей солнце и погрузить мир во тьму. Считалось, что в этот день они особенно сильны и свободно летают по свету на мётлах, поднимая снежные вихри и метели. И именно с этим верованием связан главный и самый строгий запрет дня.

Главный запрет: следите за языком

Категорически запрещалось 26 декабря ругаться, сквернословить, сплетничать и даже просто говорить на повышенных тонах. Предки были уверены, что ведьма, пролетающая мимо, обязательно услышит брань. Одно неосторожное слово, произнесенное в сердцах, могло привлечь ее внимание, и тогда, как говорили в народе, ведьма "прилипнет" к человеку и будет мучить его болезнями и несчастьями. Избавиться от такого проклятия было почти невозможно.

Что еще нельзя было делать на "Ведьмины посиделки"?

Помимо запрета на брань, существовал и ряд других правил, которые старались не нарушать:

  • Работать и заниматься тяжелым трудом. Особенно это касалось беременных женщин и их мужей. День был посвящен отдыху и прославлению материнства.
  • Отказывать в гостеприимстве. Нельзя было жадничать и отказывать в помощи или угощении, особенно если в дом заходили путники или повитухи. Считалось, что под их видом может скрываться сама Богородица.
  • Заниматься домашними делами. Стирка, уборка, шитье — все это откладывали на потом, чтобы не "замыть" и не "зашить" удачу.
  • Покупать или приносить в дом новый веник. Верили, что вместе с ним можно принести в дом несчастья или даже саму нечистую силу.
  • Оставлять на пороге вещи. Особенно это касалось веников и обуви, чтобы ведьма не могла их "оседлать" и использовать для своих темных дел.

Что нужно было делать?

Чтобы защититься от зла и привлечь в дом добро, в этот день было принято:

  • Чествовать матерей и повитух. Их приглашали в гости, угощали специальной кашей и дарили подарки.
  • Печь пироги и угощать ими родных. Это символизировало достаток и семейное единение.
  • Молиться Богородице о здоровье детей и благополучии в семье.
  • Повесить у входа в дом острый предмет (нож или топор), чтобы отпугнуть нечистую силу.

Таким образом, 26 декабря — это день, когда светлый праздник материнства соседствует с темными суевериями. А главный урок, который он нам несет, прост: следите за своими словами и мыслями, ведь они могут иметь куда большую силу, чем кажется.

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2025, 00:48
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству

День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым

Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов

Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов
Агата Муцениеце отдала свою новорожденную дочь на воспитание другой женщине. Актриса сделала это всего через три недели после родов. Светские обозреватели полагают, что это решение связано с ее стремлением продолжать активную светскую жизнь и поддерживать отношения с Петром Дрангой.

Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться

Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться
Мошенники стали использовать новые уловки для обмана доверчивых граждан. На этот раз злоумышленники представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) и пугают россиян проблемами, связанными со статусом самозанятого.

Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест

Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест
25 декабря стало известно о том, что умерла Вера Алентова. Советская и российская актриса запомнится нам прежде всего по фильму "Москва слезам не верит", где она сыграла яркую роль Катерины Тихомировой. В день, когда умерла Вера Алентова, вспомним знаковую советскую картину, которая принесла отечественному кинематографу премию "Оскар".

Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка

Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка
34-летний Никита Пресняков оказался в сложной финансовой ситуации, проживая в США. Сын знаменитой певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой нарушил молчание и поделился своими переживаниями на фоне слухов о своих проблемах с деньгами.

Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью

Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью
Сегодня россиян потрясло известие о том, что умер Вера Алентова. Теперь стало о проблемах со здоровьем, которые преследовали актрису в последние месяцы. Как сообщает телеграм-канал Mash, актриса страдала от обострения гипертонической болезни сердца, что и стало причиной ее трагического ухода.

Выбор читателей

24/12СрдДоктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 25/12ЧтвПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 24/12СрдОсталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 25/12ЧтвЗазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 24/12СрдПрохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 25/12ЧтвСердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга