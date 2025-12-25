Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Четверг 25 декабря

Мошенники стали использовать новые уловки для обмана доверчивых граждан.

На этот раз злоумышленники представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) и пугают россиян проблемами, связанными со статусом самозанятого. МВД России в своем телеграм-канале "Вестник Киберполиции России" предупредило о данной схеме и призвало граждан быть осторожными.

По имеющейся актуальной информации, мошенники звонят людям и сообщают, что их статус самозанятого оформлен с нарушениями. Это сообщение вызывает у граждан страх и беспокойство, что и является целью злоумышленников. После этого они настойчиво просят собеседника посетить отделение налоговой службы для разрешения возникшей проблемы. Чтобы подтвердить свой визит, жертва должна назвать код, который ей приходит в SMS-сообщении.

Получив этот код, мошенники переходят к следующему этапу своего обмана. Обычно это включает в себя попытки взлома аккаунтов на портале "Госуслуги", оформление кредитов на имя жертвы и даже подключение "представителя Центрального банка". В некоторых случаях жертву могут заставить поверить, что она общается с сотрудником правоохранительных органов через видеозвонок, что еще больше усиливает давление и страх.

В МВД России подчеркнули, что ФНС не решает вопросы по статусу самозанятого через телефонные звонки и никогда не запрашивает коды подтверждения. Изменение статуса можно осуществить самостоятельно через специальное приложение без участия третьих лиц.

Эксперты советуют россиянам следовать простым правилам при общении с мошенниками: не спешите реагировать на угрозы и не поддавайтесь панике. Если возникают сомнения в подлинности звонка, лучше всего прекратить разговор и самостоятельно обратиться в налоговую службу или другую официальную организацию для уточнения информации.

25 декабря 2025, 20:49
Фото: Freepik
Телеграм-канал "Вестник Киберполиции России"✓ Надежный источник

