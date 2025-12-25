Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Четверг 25 декабря

19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка

Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка
427

34-летний Никита Пресняков оказался в сложной финансовой ситуации, проживая в США.

Сын знаменитой певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой нарушил молчание и поделился своими переживаниями на фоне слухов о своих проблемах с деньгами. Эмиграция оказалась для молодого артиста не такой простой, как он ожидал — долги растут с каждым днем.

Пресняков, который всегда был известен своим позитивным настроем и энергией, теперь вызывает беспокойство у своих поклонников. "Жизнь коротка, чтобы воспринимать ее слишком серьезно", — сообщил он в социальных сетях.

Теперь Никита пытается справиться с трудностями, которые возникли после расставания с женой Аленой Красновой. Развод стал для него настоящим ударом, а ситуация с работой и финансами только усугубила его состояние.

Недавно стало известно, что имущество Никиты в России — квартира в Варсонофьевском переулке — находится под залогом у банка. Кредит, который он не может погасить, добавляет дополнительное давление на его финансовое положение. Слухи о том, что он испытывает серьезные трудности с деньгами, подтвердились.

Стоит отметить, что на фоне этих новостей его мать Кристина Орбакайте наслаждается праздниками на курорте в Куршевеле вместе с мужем и дочкой. Также перестало быть секретом то, что бабушка певца, Алла Пугачева, недавно приобрела новый дом в Болгарии.

Несмотря на сложную ситуацию, Никита отказывается от помощи своих близких. Его отец Владимир Пресняков настойчиво предлагает ему вернуться в Россию, где у Никиты есть все шансы построить успешную карьеру. Однако молодой артист пока не готов сделать этот шаг.

Шоу-бизнес в Telegram

25 декабря 2025, 17:52
Никита Пресняков. Кадр: YouTube-канал "MUZLOFT"
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США

"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе

Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест

Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест
25 декабря стало известно о том, что умерла Вера Алентова. Советская и российская актриса запомнится нам прежде всего по фильму "Москва слезам не верит", где она сыграла яркую роль Катерины Тихомировой. В день, когда умерла Вера Алентова, вспомним знаковую советскую картину, которая принесла отечественному кинематографу премию "Оскар".

Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью

Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью
Сегодня россиян потрясло известие о том, что умер Вера Алентова. Теперь стало о проблемах со здоровьем, которые преследовали актрису в последние месяцы. Как сообщает телеграм-канал Mash, актриса страдала от обострения гипертонической болезни сердца, что и стало причиной ее трагического ухода.

Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы

Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы
Лариса Долина намерена подать новый иск против своей бывшей покупательницы квартиры Полины Лурье. По информации телеграм-канала Baza, певица планирует взыскать с Полины Лурье коммунальные платежи за полтора года.

Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга

Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга
Актрисы не стало после траурного прощания с народным артистом Анатолием Лобоцким. Церемония прощания с Народным артистом России Анатолием Лобоцким в Театре имени Пушкина завершилась трагически.

Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления

Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления
Один из самых коварных симптомов этого заболевания проявляется уже после того, как температура спала. По данным СМИ, все больше россиян сталкиваются с временной потерей слуха после перенесенного гонконгского гриппа.

Выбор читателей

24/12СрдДоктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 24/12СрдОсталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 25/12ЧтвПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 23/12ВтрБарановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 25/12ЧтвЗазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 24/12СрдДень, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым