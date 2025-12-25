Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест

Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления

Один из самых коварных симптомов этого заболевания проявляется уже после того, как температура спала. По данным СМИ, все больше россиян сталкиваются с временной потерей слуха после перенесенного гонконгского гриппа.