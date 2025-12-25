Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест

В день, когда умерла Вера Алентова, вспомним знаковую советскую картину, которая принесла отечественному кинематографу премию "Оскар". Попробуйте вспомнить детали сюжета картины и правильно ответить на все вопросы в новом тесте.
1. Какую рыбу Катерина отказалась есть в гостях у Родиона?
А) Осетрину
Б) Стерлядь
В) Треску
2. Сколько баллов не добрала Катерина для поступления в университет?
А) Два балла
Б) Три балла
В) Четыре балла
3. В каком месяце родилась Александра?
А) В мае
Б) В июне
В) В июле
4. Какую книгу Ремарка читала в метро Людмила?
А) "Триумфальная арка"
Б) "Три товарища"
В) "На Западном фронте без перемен"
5. Какой поэт появился в фильме в роли камео?
А) Евгений Евтушенко
Б) Роберт Рождественский
В) Андрей Вознесенский
6. Что принес на званый обед замначальника Главка Антон?
А) Финский сервелат
Б) Крабовые консервы
В) Красную икру
7. На открытие какого фестиваля попали подруги Людмила и Катерина?
А) Московского международного кинофестиваля
Б) Всемирного фестиваля молодежи и студентов
В) Фестиваля французских фильмов
Несмотря на то, что Вера Алентова умерла, оскароносный фильм "Москва слезам не верит" навсегда останется одним из самых ярких явлений в советском кино. Фильм будут смотреть и обсуждать следующие поколения киноманов по всему миру.
Правильные ответы:
1. — А) Осетрину
2. — А) Два балла
3. — В) В июле
4. — Б) "Три товарища"
5. — В) Андрей Вознесенский
6. — Б) Крабовые консервы
7. — В) Фестиваля французских фильмов