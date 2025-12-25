Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Четверг 25 декабря

21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами
Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов

Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов
151

Агата Муцениеце отдала свою новорожденную дочь на воспитание другой женщине. Актриса сделала это всего через три недели после родов.

Светские обозреватели полагают, что это решение связано с ее стремлением продолжать активную светскую жизнь и поддерживать отношения с Петром Дрангой.

Обычно рождение ребенка требует от матери времени для восстановления и ухода за малышом, но Агата не стала засиживаться дома. Актриса активно участвует в светских мероприятиях и не упускает возможности демонстрировать свои новые образы.

Например, недавно актриса посетила открытие пространства Bosco Casa в ГУМе, а также побывала на спектакле "Щелкунчик" в Большом театре. Петр Дранга неизменно сопровождает ее на этих мероприятиях. Журналисты утверждают, что пара уже нашла няню для своей дочери.

Стоит отметить, что Муцениеце пока не раскрывает имя своей младшей дочери и старается держать ее в тени от общественности. Кроме того, бывшая супруга Павла Прилучного не публикует фотографии девочки и не делится подробностями о ее жизни.

Напомним, Агата уже воспитывает двоих детей — Мию и Тимофея — от своего бывшего мужа Павла Прилучного. По слухам, старшие дети хорошо ладят с новым партнером матери и даже переехали вместе с ней в загородный дом Дранги.

Шоу-бизнес в Telegram

25 декабря 2025, 21:36
Агата Муцениеце. Кадр: YouTube-канал "FAMETIME TV"
7 дней✓ Надежный источник

Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться

Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться
Мошенники стали использовать новые уловки для обмана доверчивых граждан. На этот раз злоумышленники представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) и пугают россиян проблемами, связанными со статусом самозанятого.

Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест

Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест
25 декабря стало известно о том, что умерла Вера Алентова. Советская и российская актриса запомнится нам прежде всего по фильму "Москва слезам не верит", где она сыграла яркую роль Катерины Тихомировой. В день, когда умерла Вера Алентова, вспомним знаковую советскую картину, которая принесла отечественному кинематографу премию "Оскар".

Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка

Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка
34-летний Никита Пресняков оказался в сложной финансовой ситуации, проживая в США. Сын знаменитой певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой нарушил молчание и поделился своими переживаниями на фоне слухов о своих проблемах с деньгами.

Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью

Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью
Сегодня россиян потрясло известие о том, что умер Вера Алентова. Теперь стало о проблемах со здоровьем, которые преследовали актрису в последние месяцы. Как сообщает телеграм-канал Mash, актриса страдала от обострения гипертонической болезни сердца, что и стало причиной ее трагического ухода.

Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы

Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы
Лариса Долина намерена подать новый иск против своей бывшей покупательницы квартиры Полины Лурье. По информации телеграм-канала Baza, певица планирует взыскать с Полины Лурье коммунальные платежи за полтора года.

