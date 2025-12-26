Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная

Один неверно доставленный подарок заставил известную телеведущую сорваться на нецензурную брань.



Новогодний праздник для Леры Кудрявцевой и ее семилетней дочери Маши оказался под угрозой срыва из-за ошибки службы доставки. Телеведущая заказала для ребенка долгожданный подарок — радиоуправляемый вертолет. Однако вместо него курьер привез "какую-то фигню для малышей трех лет".

Ситуация усугублялась тем, что на следующий день к Маше должен был прийти Дед Мороз, а заветного подарка в мешке теперь не было. Столкнувшись с проблемой поздно вечером, Кудрявцева впала в отчаяние.

"Сижу бешеная, короче. Ребенок заказал вертолет радиоуправляемый. Привезли какую-то фигню... Завтра приходит Дед Мороз, и что в мешке? Где я теперь ночью найду подарок? Трясет всю", — пожаловалась телеведущая в своем Telegram-канале.

В своем посте она, не стесняясь в выражениях, набросилась на работников маркетплейса, обвинив их в безразличии. По словам Кудрявцевой, служба поддержки не проявила никакого участия, а лишь предложила стандартную процедуру возврата.

"Привезли не тот товар. Но их это вообще не волнует. Мне же сейчас больше делать нечего, как заморачиваться с возвратом этого", — написала артистка.

В конце своего гневного сообщения Лера Кудрявцева добавила деталь, которая подчеркивает степень ее возмущения: "Не материлась несколько месяцев, кстати. Но нет же, довели".