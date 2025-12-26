Долину выселили из квартиры Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Пятница 26 декабря

Пятница 26 декабря
Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная

304

Один неверно доставленный подарок заставил известную телеведущую сорваться на нецензурную брань.

Новогодний праздник для Леры Кудрявцевой и ее семилетней дочери Маши оказался под угрозой срыва из-за ошибки службы доставки. Телеведущая заказала для ребенка долгожданный подарок — радиоуправляемый вертолет. Однако вместо него курьер привез "какую-то фигню для малышей трех лет".

Ситуация усугублялась тем, что на следующий день к Маше должен был прийти Дед Мороз, а заветного подарка в мешке теперь не было. Столкнувшись с проблемой поздно вечером, Кудрявцева впала в отчаяние.

"Сижу бешеная, короче. Ребенок заказал вертолет радиоуправляемый. Привезли какую-то фигню... Завтра приходит Дед Мороз, и что в мешке? Где я теперь ночью найду подарок? Трясет всю", — пожаловалась телеведущая в своем Telegram-канале.

В своем посте она, не стесняясь в выражениях, набросилась на работников маркетплейса, обвинив их в безразличии. По словам Кудрявцевой, служба поддержки не проявила никакого участия, а лишь предложила стандартную процедуру возврата.

"Привезли не тот товар. Но их это вообще не волнует. Мне же сейчас больше делать нечего, как заморачиваться с возвратом этого", — написала артистка.

В конце своего гневного сообщения Лера Кудрявцева добавила деталь, которая подчеркивает степень ее возмущения: "Не материлась несколько месяцев, кстати. Но нет же, довели".

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2025, 14:04
Лера Кудрявцева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Thevoicemag✓ Надежный источник

ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть

Мы подготовили 5 очень хитрых вопросов, ответить на которые сможет только тот, кто смотрел фильм действительно внимательно. Кажется, нет в нашей стране человека, который не смотрел бы гениальную комедию Леонида Гайдая.

Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России

Знаменитый телеведущий нашел способ обойти неофициальный запрет и снова обратиться к своей аудитории. После почти трех лет фактического отсутствия на российском телевидении Иван Ургант возвращается.

Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию

Похоже, череда неприятностей в жизни Ларисы Долиной не собирается заканчиваться. К недавним судебным тяжбам добавилась новая, и на этот раз очень дорогостоящая проблема: премиальный автомобиль певицы, элитный минивэн Toyota Alphard, угодил в серьезную аварию в Москве.

Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда

Громкая история с квартирой народной артистки получила свою тихую и окончательную развязку. В судебной тяжбе за квартиру в Хамовниках поставлена точка.

Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе

Этот хрустящий и любимый многими продукт может оказаться гораздо коварнее, чем вы думали. Соленый огурец — неотъемлемая часть русской кухни, идеальная закуска и пикантное дополнение ко многим блюдам.

