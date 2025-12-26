Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Пятница 26 декабря

Пятница 26 декабря
"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН

"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН
82

Казалось, на съемках финала Высшей лиги КВН все шло идеально, пока звездные супруги не скрылись за кулисами.

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его жена, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, стали одними из самых заметных членов жюри на съемках финала КВН. Однако, как заметили очевидцы, за улыбками на камеру скрывалось напряжение, которое вылилось в конфликт за сценой.

Поводом для ссоры, по словам источника издания Starhit, стало поведение певца в эфире. Мизулиной не понравилось, как ее муж слишком активно жестикулировал, оценивая выступления команд.

"Екатерина и Ярослав вместе ушли из зала за ручку, после чего общественница устроила разбор полетов", — рассказал очевидец.

За кулисами пара, не стесняясь, выясняла отношения. По сути, Мизулина устроила SHAMAN'у самый настоящий разнос с требованием "не махать так руками" во время съемок, посчитав его жестикуляцию неуместной. Впрочем, по словам того же источника, конфликт был недолгим, и супруги почти сразу помирились.

Напомним, отношения SHAMAN и Екатерины Мизулиной стали достоянием общественности в марте 2025 года. Певец объявил о своем романе прямо со сцены во время концерта в Москве. Осенью того же года стало известно, что пара официально зарегистрировала брак в Донецке. С тех пор супруги регулярно появляются вместе на публичных мероприятиях, привлекая к себе повышенное внимание прессы и поклонников.

26 декабря 2025, 08:42
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина. Фото: Youtube / @YAROSLAV_MUDRYI
