Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда

Громкая история с квартирой народной артистки получила свою тихую и окончательную развязку.



В судебной тяжбе за квартиру в Хамовниках поставлена точка. Народная артистка России Лариса Долина покинула спорную недвижимость. Видео, подтверждающее ее отъезд, опубликовало агентство РИА Новости. На кадрах певица в сопровождении помощника молча выходит из подъезда и, семеня под зонтом, направляется к ожидающему ее автомобилю.

Этот тихий уход стал финальным аккордом драмы, которая разворачивалась в судах. Фактически, это было изгнание, исполненное после прямого постановления суда. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрел вопрос о выселении артистки и принял бескомпромиссное решение: освободить жилье. В постановлении было отдельно подчеркнуто, что оно вступает в силу немедленно.

Этому заседанию предшествовало ключевое решение Верховного суда России. 16 декабря высшая инстанция отменила все предыдущие постановления, которые были вынесены в пользу певицы, и окончательно признала законной владелицей квартиры ее покупательницу — социолога Полину Лурье.

Таким образом, у Ларисы Долиной не осталось никаких юридических оснований для дальнейшего проживания в квартире. После нескольких недель неопределенности и просьб об отсрочке финал этой истории оказался предсказуемым и неотвратимым.