Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Пятница 26 декабря

10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Секрет письма про сюрприз: почему его нельзя открывать ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда

Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда
208

Громкая история с квартирой народной артистки получила свою тихую и окончательную развязку.

В судебной тяжбе за квартиру в Хамовниках поставлена точка. Народная артистка России Лариса Долина покинула спорную недвижимость. Видео, подтверждающее ее отъезд, опубликовало агентство РИА Новости. На кадрах певица в сопровождении помощника молча выходит из подъезда и, семеня под зонтом, направляется к ожидающему ее автомобилю.

Этот тихий уход стал финальным аккордом драмы, которая разворачивалась в судах. Фактически, это было изгнание, исполненное после прямого постановления суда. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрел вопрос о выселении артистки и принял бескомпромиссное решение: освободить жилье. В постановлении было отдельно подчеркнуто, что оно вступает в силу немедленно.

Этому заседанию предшествовало ключевое решение Верховного суда России. 16 декабря высшая инстанция отменила все предыдущие постановления, которые были вынесены в пользу певицы, и окончательно признала законной владелицей квартиры ее покупательницу — социолога Полину Лурье.

Таким образом, у Ларисы Долиной не осталось никаких юридических оснований для дальнейшего проживания в квартире. После нескольких недель неопределенности и просьб об отсрочке финал этой истории оказался предсказуемым и неотвратимым.

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2025, 10:31
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @rian_ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой

Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе

Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе
Этот хрустящий и любимый многими продукт может оказаться гораздо коварнее, чем вы думали. Соленый огурец — неотъемлемая часть русской кухни, идеальная закуска и пикантное дополнение ко многим блюдам.

"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН

"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН
Казалось, на съемках финала Высшей лиги КВН все шло идеально, пока звездные супруги не скрылись за кулисами. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его жена, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, стали одними из самых заметных членов жюри на съемках финала КВН.

Секрет письма про сюрприз: почему его нельзя открывать ни в коем случае

Секрет письма про сюрприз: почему его нельзя открывать ни в коем случае
Вы проверяете почту, а там – письмо с темой "Ваш новогодний сюрприз ждет вас!". Рука сама тянется кликнуть, ведь в преддверии праздников может случиться любое чудо. Новый год — время, когда мы все становимся немного доверчивее и ждем приятных неожиданностей.

Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно

Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно
В этот день даже самое невинное ругательство может обернуться большой бедой. 26 декабря в народном календаре — день особенный и двойственный.

Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов

Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов
Агата Муцениеце отдала свою новорожденную дочь на воспитание другой женщине. Актриса сделала это всего через три недели после родов. Светские обозреватели полагают, что это решение связано с ее стремлением продолжать активную светскую жизнь и поддерживать отношения с Петром Дрангой.

Выбор читателей

25/12ЧтвПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 24/12СрдОсталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 25/12ЧтвЗазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 24/12СрдПрохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 25/12ЧтвСердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 25/12ЧтвДолина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы