Пятница 26 декабря

Пятница 26 декабря
Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим

Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим
469

25 декабря Вера Алентова – легендарная актриса, оставившая глубокий след в искусстве. Уход артистки стал настоящей трагедией для всех, кто знал и любил эту удивительную женщину.

Вера Валентиновна пришла в Театр имени Маяковского, чтобы проститься с Анатолием Лобоцким, своим коллегой и партнером по фильму "Зависть богов". Эта работа была не просто проектом — она стала важной частью их жизни, связав их судьбы на долгие годы. В тот день Алентова выглядела прекрасно: собранная, ухоженная и полной сил. Коллеги отмечали, что внешне она была в порядке и ничто не предвещало беды.

Однако, оказавшись внутри театра, актрисе внезапно стало плохо. Ситуация развивалась стремительно: медики прибыли на место в кратчайшие сроки, и Веру Валентиновну вынесли на носилках. По дороге в клиническую больницу её сердце остановилось. Врачи не оставляли попыток реанимировать актрису, но, к сожалению, все усилия оказались тщетными. По словам вдовы Анатолия Лобоцкого, смерть наступила всего через 19 минут после того, как медики забрали Алентову.

Эти последние моменты жизни Веры Валентиновны стали настоящей трагедией не только для ее близких, но и для всех, кто ценил ее талант. Вдова Лобоцкого поделилась своими ощущениями от произошедшего.

"Это кажется почти мистическим. Такое мог срежиссировать только Господь или Владимир Меньшов", — цитирует ее The Voice.

Юлия Рутберг подчеркнула, что Вера пришла с большим букетом цветов, чтобы отдать дань уважения своему партнеру. Но здоровье подвело ее слишком резко — она не успела даже выйти на сцену.

Светлана Немоляева также была потрясена новостью о смерти Алентовой. Она рассказала, что не смогла прийти на прощание из-за съемок, но если бы оказалась в театре, обязательно встретилась бы с Верой Валентиновной. Немоляева отметила, что Алентова была не только великолепной актрисой, но и человеком с редкой внутренней силой.

Медицинские эксперты считают, что трагедия могла быть вызвана несколькими факторами. Известно, что после перенесенного коронавируса у Алентовой возникли серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. На момент ухудшения состояния у нее также был зафиксирован повышенный уровень сахара в крови, что усугубило ситуацию.

26 декабря 2025, 15:37
Вера Алентова. Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979) / Мосфильм
The Voice

Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная

Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная
Один неверно доставленный подарок заставил известную телеведущую сорваться на нецензурную брань. Новогодний праздник для Леры Кудрявцевой и ее семилетней дочери Маши оказался под угрозой срыва из-за ошибки службы доставки.

ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть

ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть
Мы подготовили 5 очень хитрых вопросов, ответить на которые сможет только тот, кто смотрел фильм действительно внимательно. Кажется, нет в нашей стране человека, который не смотрел бы гениальную комедию Леонида Гайдая.

Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России

Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России
Знаменитый телеведущий нашел способ обойти неофициальный запрет и снова обратиться к своей аудитории. После почти трех лет фактического отсутствия на российском телевидении Иван Ургант возвращается.

Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию

Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию
Похоже, череда неприятностей в жизни Ларисы Долиной не собирается заканчиваться. К недавним судебным тяжбам добавилась новая, и на этот раз очень дорогостоящая проблема: премиальный автомобиль певицы, элитный минивэн Toyota Alphard, угодил в серьезную аварию в Москве.

Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда

Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда
Громкая история с квартирой народной артистки получила свою тихую и окончательную развязку. В судебной тяжбе за квартиру в Хамовниках поставлена точка.

