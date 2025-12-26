ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть

Кажется, нет в нашей стране человека, который не смотрел бы гениальную комедию Леонида Гайдая. Фразы из трех новелл о приключениях Шурика давно ушли в народ, а Труса, Балбеса и Бывалого мы узнаем с первого кадра. Мы уверены, что помним все: и как Шурик воспитывал тунеядца Федю, и как готовился к экзамену с Лидой, и как в одиночку обезвредил знаменитую троицу. Проверим вашу память?
Вопросы
1. В новелле "Напарник" тунеядец Федя, прежде чем быть "перевоспитанным", вносит "конструктивное предложение по усовершенствованию строительного процесса". В чем именно оно заключалось?
А) Заливать стены бетоном целиком, а не выкладывать из кирпича.
Б) Класть раствор не на один, а сразу на несколько кирпичей в ряду.
В) Использовать подъемный кран для доставки кирпичей вместо ручного труда.
2. В новелле "Наваждение" Шурик и Лида готовятся к экзамену по одному конспекту. А какой именно предмет они изучали?
А) Квантовую механику.
Б) Сопротивление материалов (сопромат).
В) Физические основы электроники и радиотехники.
3. В новелле "Операция "Ы" Трус, Балбес и Бывалый репетировали пароль и отзыв для проникновения на склад. Какой НЕПРАВИЛЬНЫЙ отзыв на пароль "Как пройти в библиотеку?" дал Трус, когда Шурик проверял их "легенду"?
А) "Сегодня санитарный день".
Б) "В семь сорок".
В) "Книги выдают до шести".
4. Для усыпления бабушки-сторожа троица планировала использовать платок с хлороформом. Под каким кодовым названием это "спецсредство" фигурировало в их плане?
А) "Снотворное".
Б) "Средство от моли".
В) "Нежный платочек".
5. Директор базы, нанимая троицу для инсценировки ограбления, должен был как-то объяснить им цель этой странной затеи. Какую официальную причину он им назвал?
А) Это была проверка бдительности нового сторожа.
Б) Это была учебная тревога, согласованная с милицией.
В) Это было нужно, чтобы скрыть недостачу перед грядущей ревизией.
Правильные ответы
Готовы свериться? Не расстраивайтесь, если ошиблись, ведь вопросы и правда были с подвохом!
- Б. Федя предлагал "класть раствор не на один кирпич, а на несколько кирпичей сразу, по всему ряду".
- В. В конспекте упоминается профессор, который "особенно придирается по вопросам о физических основах электроники и радиотехники".
- Б. На вопрос Шурика "Как пройти в библиотеку?" Трус, растерявшись, ответил: "В семь сорок". Правильный отзыв был "В три часа ночи".
- А. Балбес, объясняя план, говорит: "Потом на нее надевается вот это... И применяется вот это... Снотворное!"
- В. Директор объяснил им, что на базе скоро ревизия, а у него недостача. Инсценировка ограбления должна была помочь ему списать недостающие товары.