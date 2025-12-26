Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января

К концу января москвичам предстоит столкнуться с настоящими зимними условиями. Высота снежного покрова в Москве и Подмосковье может достигнуть 33 сантиметров.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился этой информацией в своем телеграм-канале. Специалист отметил, что предстоящий месяц будет морозным, а температура воздуха будет ниже климатической нормы.

По словам Тишковца, январь принесет москвичам не только обильные снегопады, но и ощутимый холод. Среднемесячные температуры ожидаются на 1-2 градуса ниже привычных значений. Ночные температуры будут колебаться около минус 12,3 градуса, а в дневное время — около минус 6,3 градуса. Это значит, что снежный покров, накопленный в декабре, не только сохранится, но и увеличится за счет новых осадков.

Согласно прогнозу, январь окажется умеренно снежным. Ожидается, что количество осадков будет близким к норме, что позволит сугробам подрасти до внушительных размеров. "Снежные запасы, которые уже образовались, вместе с ожидаемыми снегопадами приведут к тому, что к концу месяца высота снежного покрова составит от 28 до 33 сантиметров", — сообщил синоптик.

Такое количество снега может вызвать определенные неудобства для горожан. С одной стороны, это создаст атмосферу зимнего волшебства и порадует любителей зимних видов спорта. С другой стороны, москвичам придется быть готовыми к возможным проблемам с передвижением по городу. Снег может затруднить движение транспорта и привести к образованию пробок. Кроме того, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова также отметила, что до Нового года в столице ожидаются ежедневные снегопады и морозы.