Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января

Обязательно ли под бой курантов пить именно шампанское? Что, если этот ритуал не вписывается в ваши планы на трезвый, бодрый и осознанный праздник? Многие боятся, что без алкоголя новогодний стол станет скучным, а гости останутся без привычных коктейлей. Но это заблуждение.
На практике отказ от спиртного открывает целый мир ярких, вкусных и полезных напитков. 360.ru поговорили с врачом-диетологом Еленой Соломатиной и собрали лучшие альтернативы, которые не только не уступят алкоголю в праздничности, но и помогут избежать тяжелого утра 1 января.
Сохраняйте эти идеи, чтобы ваш Новый год был ярким, вкусным и легким.
1. Игристый чайный гриб (комбуча)
Это идеальная замена шампанскому. Комбуча обладает натуральной газацией, приятной кислинкой и сложным вкусом, который может варьироваться от фруктового до пряного. В красивом бокале она выглядит ничуть не хуже игристого вина, но при этом содержит пробиотики, полезные для пищеварения — то, что нужно во время обильного застолья.
2. Безалкогольная сангрия на гранатовом соке
Кто сказал, что сангрия должна быть с вином? Создайте ее безалкогольную версию:
- Основа: гранатовый или вишневый сок.
- Фрукты: нарезанные дольками апельсины, яблоки, горсть замороженных ягод (малина, клюква).
- Пряности: палочка корицы и звездочка бадьяна. Смешайте все в большом кувшине и дайте настояться в холодильнике пару часов. Это не только вкусно, но и невероятно красиво.
3. Пряный глинтвейн на основе сока
Согревающий и ароматный напиток, который создаст атмосферу уюта. Вместо красного вина используйте качественный вишнёвый или виноградный сок. Прогрейте его на медленном огне (не доводя до кипения) с традиционными специями для глинтвейна: палочкой корицы, несколькими бутонами гвоздики, кардамоном, бадьяном и дольками апельсина.
4. Качественный игристый сок
Не стоит путать с дешевыми детскими "лимонадами". Сегодня в магазинах можно найти высококачественные игристые соки из винограда сортов "Изабелла" или "Мускат". Они разлиты в бутылки, имитирующие шампанское, и обладают насыщенным вкусом и приятной игристостью. Это самый простой и быстрый способ заменить традиционный бокал без потери праздничного настроения.
5. Домашний имбирный лимонад
Напиток для тех, кто любит поострее. Он отлично тонизирует и помогает пищеварению.
- Натрите на терке небольшой кусочек корня имбиря.
- Залейте кипятком и дайте настояться 15-20 минут.
- Процедите, добавьте сок одного лимона и мёд по вкусу.
- Разбавьте охлажденной газированной водой и подавайте со льдом и веточкой мяты.
Как видите, встретить Новый год можно ярко, вкусно и без головной боли на следующее утро. Главное — проявить немного фантазии.