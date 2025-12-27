Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января

Традиционный звон бокалов под бой курантов в этом году может прозвучать совсем иначе.



Обязательно ли под бой курантов пить именно шампанское? Что, если этот ритуал не вписывается в ваши планы на трезвый, бодрый и осознанный праздник? Многие боятся, что без алкоголя новогодний стол станет скучным, а гости останутся без привычных коктейлей. Но это заблуждение.

На практике отказ от спиртного открывает целый мир ярких, вкусных и полезных напитков. 360.ru поговорили с врачом-диетологом Еленой Соломатиной и собрали лучшие альтернативы, которые не только не уступят алкоголю в праздничности, но и помогут избежать тяжелого утра 1 января.

Сохраняйте эти идеи, чтобы ваш Новый год был ярким, вкусным и легким.

1. Игристый чайный гриб (комбуча)

Это идеальная замена шампанскому. Комбуча обладает натуральной газацией, приятной кислинкой и сложным вкусом, который может варьироваться от фруктового до пряного. В красивом бокале она выглядит ничуть не хуже игристого вина, но при этом содержит пробиотики, полезные для пищеварения — то, что нужно во время обильного застолья.

2. Безалкогольная сангрия на гранатовом соке

Кто сказал, что сангрия должна быть с вином? Создайте ее безалкогольную версию:

Основа: гранатовый или вишневый сок.

Фрукты: нарезанные дольками апельсины, яблоки, горсть замороженных ягод (малина, клюква).

Пряности: палочка корицы и звездочка бадьяна. Смешайте все в большом кувшине и дайте настояться в холодильнике пару часов. Это не только вкусно, но и невероятно красиво.

3. Пряный глинтвейн на основе сока

Согревающий и ароматный напиток, который создаст атмосферу уюта. Вместо красного вина используйте качественный вишнёвый или виноградный сок. Прогрейте его на медленном огне (не доводя до кипения) с традиционными специями для глинтвейна: палочкой корицы, несколькими бутонами гвоздики, кардамоном, бадьяном и дольками апельсина.

4. Качественный игристый сок

Не стоит путать с дешевыми детскими "лимонадами". Сегодня в магазинах можно найти высококачественные игристые соки из винограда сортов "Изабелла" или "Мускат". Они разлиты в бутылки, имитирующие шампанское, и обладают насыщенным вкусом и приятной игристостью. Это самый простой и быстрый способ заменить традиционный бокал без потери праздничного настроения.

5. Домашний имбирный лимонад

Напиток для тех, кто любит поострее. Он отлично тонизирует и помогает пищеварению.

Натрите на терке небольшой кусочек корня имбиря.

Залейте кипятком и дайте настояться 15-20 минут.

Процедите, добавьте сок одного лимона и мёд по вкусу.

Разбавьте охлажденной газированной водой и подавайте со льдом и веточкой мяты.

Как видите, встретить Новый год можно ярко, вкусно и без головной боли на следующее утро. Главное — проявить немного фантазии.