Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР?

Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима"

Лариса Долина переживает поистине тяжелые времена. Недавно Верховного суда подтвердил право собственности на ее роскошную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье. Это решение стало настоящим ударом для Долиной, поскольку она не только потеряла свое жилье, но и столкнулась с принудительным выселением.