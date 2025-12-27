Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда

Долину выселили из квартиры Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Топ новостей недели

"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеруОпубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру "Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы

Лента новостей

Суббота 27 декабря

10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Мошенники освоили новую схему обмана по электронной почте: не открывайте эти письма ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда

Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда
254

Ксения Собчак прокомментировала запуск нового YouTube-канала Ивана Урганта.

В своем телеграм-канале она выразила радость по поводу этого события. По мнению журналистки, лучше поздно, чем никогда.

Собчак подчеркнула, что творчество Урганта всегда отличается высоким качеством и оригинальностью, независимо от платформы, на которой он работает. Она также добавила, что с удовольствием подписалась на его канал и с нетерпением ждет новых обновлений.

Иван Ургант запустил свой YouTube-канал под названием "Живой Ургант", где планирует делиться видео из путешествий вместе с командой своего шоу. В первом ролике он поздравил зрителей с наступающим Новым годом.

Стоит отметить, что поклонники Урганта долгое время ждали его возвращения на экран после того, как программа "Вечерний Ургант" была снята с эфира Первого канала в 2022 году. Причиной приостановки шоу стало изменение сетки вещания телеканала в сторону общественно-политических передач.

Несмотря на то, что некоторые развлекательные шоу позже вернулись в эфир, "Вечерний Ургант" не был восстановлен. Запуск YouTube-канала дал зрителям надежду на то, что Иван сможет продолжить свою деятельность в рамках нового проекта.

Стоит отметить, что Ургант также анонсировал свой первый концертный тур в рамках проекта "Живой Ургант". Ведущий и его команда собираются выступить в Грузии, Израиле и Армении. По всей видимости, шоумен стремится расширить аудиторию, чтобы продолжать творческую деятельность за пределами привычного телевизионного формата.

Собчак отметила, что всегда была поклонницей творчества Урганта и его уникального стиля ведения программ. Она выразила уверенность в том, что новый проект станет успешным и привлечет внимание широкой аудитории.

Шоу-бизнес в Telegram

27 декабря 2025, 10:25
Ксения Собчак. Кадр: YouTube-канал "Осторожно Собчак"
Телеграм-канал "Собчак"✓ Надежный источник

По теме

Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет
Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом

Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом
Новый год – это время волшебства, радости и веселья. Чтобы сделать этот праздник незабываемым, важно создать атмосферу, полную смеха и хорошего настроения. Предлагаем уникальную подборку из смешных новогодних игр, которые подойдут для всех участников — от детей до взрослых, от друзей до всей семьи.

Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов

Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов
Давайте проверим, не обманывает ли вас память, и ответим на 5 очень хитрых вопросов. Легендарная комедия Леонида Гайдая давно стала частью нашего культурного кода.

Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января

Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января
Традиционный звон бокалов под бой курантов в этом году может прозвучать совсем иначе. Обязательно ли под бой курантов пить именно шампанское? Что, если этот ритуал не вписывается в ваши планы на трезвый, бодрый и осознанный праздник? Многие боятся, что без алкоголя новогодний стол станет скучным, а гости останутся без привычных коктейлей.

День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия

День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия
Один простой ритуал в этот день поможет впустить в дом больше света и достатка на всю зиму. 27 декабря в народном календаре — Филимонов день.

Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР?

Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР?
Новый год не за горами. Это значит, что пришло время вновь погрузиться в атмосферу праздника с помощью любимых новогодних фильмов советского периода. Эти шедевры, наполненные теплом и добротой, продолжают радовать зрителей из поколения в поколение.

Выбор читателей

26/12Птн"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 25/12ЧтвДолина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 25/12ЧтвСердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 25/12ЧтвРоссиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 25/12ЧтвМуцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 26/12ПтнНовый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию