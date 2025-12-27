Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов

Давайте проверим, не обманывает ли вас память, и ответим на 5 очень хитрых вопросов.



Легендарная комедия Леонида Гайдая давно стала частью нашего культурного кода. Мы цитируем ее на праздниках, пересматриваем каждый год и, кажется, знаем наизусть каждую сцену: от изобретения машины времени до царского банкета и погони в "высотке" на проспекте Калинина. Мы помним, что икра была "заморская, баклажанная", а куртка — "замшевая... три".

Но так ли хорошо вы помните детали, которые ускользают от поверхностного взгляда?

Вопросы

1. В самом начале фильма инженер Тимофеев (Шурик) жалуется жене Зине, что в его машине времени сгорела важнейшая деталь. Что именно вышло из строя?

А) Кварцевый резонатор.

Б) Ламповый усилитель.

В) Транзистор.

2. Во время знаменитого царского банкета Иван Грозный, оказавшийся в XX веке, заказывает музыкантам песню. Какую именно?

А) "Очи черные".

Б) "Мурку".

В) "Чижик-пыжик".

3. Управдом Бунша и Жорж Милославский, попав в палаты Ивана Грозного, вынуждены отвечать на вопросы дьяка Феофана. Какую сумму "мирной помощи" шведам они называют, чтобы от них отвязаться?

А) Три тысячи рублей.

Б) Кемскую волость.

В) Несколько золотых червонцев.

4. Когда настоящий Иван Грозный попадает в квартиру Шурика, он видит на стене репродукцию картины. Узнав сюжет, он приходит в ярость и восклицает: "Не убивал!". Что было изображено на этой картине?

А) "Утро стрелецкой казни" Сурикова.

Б) "Иван Грозный и сын его Иван" Репина.

В) "Боярыня Морозова" Сурикова.

5. Во время допроса в милиции лейтенант задаёт Бунше и Ивану Грозному контрольный вопрос. Он просит назвать девичью фамилию их общей жены, Ульяны Андреевны. Какую фамилию называет настоящий царь?

А) Он не смог вспомнить.

Б) Бунша.

В) Тимофеева.

Правильные ответы

Готовы узнать, насколько сильны ваши "смутные сомнения"? Давайте сверимся!

1 В. Шурик говорит Зине: "Ну что ты понимаешь в машинах? Там у меня... транзистор сгорел!"

2 Б. Царь, обращаясь к музыкантам, требует: "Мурку" давай! Про мурманских бандитов".

3 Б. Именно Бунша, войдя в роль царя, широким жестом заявляет: "Да пусть забирают на здоровье! Я-то думал, господи... Кемска волост..."

4 Б. Увидев репродукцию знаменитой картины Репина, царь возмущенно кричит: "Или я сейчас милицию вызову?! Я не убивал! Он у меня в полном здравии!"

5 А. На вопрос о девичьей фамилии царицы настоящий Иван Грозный, в отличие от Бунши, не смог дать ответа, лишь растерянно разведя руками.

Если вы ответили правильно на все пять вопросов — примите наши поздравления! Вы не просто смотрели фильм, вы его проживали.