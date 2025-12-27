Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов

Долину выселили из квартиры Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеруОпубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру "Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы

Лента новостей

Суббота 27 декабря

06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Мошенники освоили новую схему обмана по электронной почте: не открывайте эти письма ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок
Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов

122

Давайте проверим, не обманывает ли вас память, и ответим на 5 очень хитрых вопросов.

Легендарная комедия Леонида Гайдая давно стала частью нашего культурного кода. Мы цитируем ее на праздниках, пересматриваем каждый год и, кажется, знаем наизусть каждую сцену: от изобретения машины времени до царского банкета и погони в "высотке" на проспекте Калинина. Мы помним, что икра была "заморская, баклажанная", а куртка — "замшевая... три".

Но так ли хорошо вы помните детали, которые ускользают от поверхностного взгляда?

Вопросы

1. В самом начале фильма инженер Тимофеев (Шурик) жалуется жене Зине, что в его машине времени сгорела важнейшая деталь. Что именно вышло из строя?

А) Кварцевый резонатор.

Б) Ламповый усилитель.

В) Транзистор.

2. Во время знаменитого царского банкета Иван Грозный, оказавшийся в XX веке, заказывает музыкантам песню. Какую именно?

А) "Очи черные".

Б) "Мурку".

В) "Чижик-пыжик".

3. Управдом Бунша и Жорж Милославский, попав в палаты Ивана Грозного, вынуждены отвечать на вопросы дьяка Феофана. Какую сумму "мирной помощи" шведам они называют, чтобы от них отвязаться?

А) Три тысячи рублей.

Б) Кемскую волость.

В) Несколько золотых червонцев.

4. Когда настоящий Иван Грозный попадает в квартиру Шурика, он видит на стене репродукцию картины. Узнав сюжет, он приходит в ярость и восклицает: "Не убивал!". Что было изображено на этой картине?

А) "Утро стрелецкой казни" Сурикова.

Б) "Иван Грозный и сын его Иван" Репина.

В) "Боярыня Морозова" Сурикова.

5. Во время допроса в милиции лейтенант задаёт Бунше и Ивану Грозному контрольный вопрос. Он просит назвать девичью фамилию их общей жены, Ульяны Андреевны. Какую фамилию называет настоящий царь?

А) Он не смог вспомнить.

Б) Бунша.

В) Тимофеева.

Правильные ответы

Готовы узнать, насколько сильны ваши "смутные сомнения"? Давайте сверимся!

1 В. Шурик говорит Зине: "Ну что ты понимаешь в машинах? Там у меня... транзистор сгорел!"

2 Б. Царь, обращаясь к музыкантам, требует: "Мурку" давай! Про мурманских бандитов".

3 Б. Именно Бунша, войдя в роль царя, широким жестом заявляет: "Да пусть забирают на здоровье! Я-то думал, господи... Кемска волост..."

4 Б. Увидев репродукцию знаменитой картины Репина, царь возмущенно кричит: "Или я сейчас милицию вызову?! Я не убивал! Он у меня в полном здравии!"

5 А. На вопрос о девичьей фамилии царицы настоящий Иван Грозный, в отличие от Бунши, не смог дать ответа, лишь растерянно разведя руками.

Если вы ответили правильно на все пять вопросов — примите наши поздравления! Вы не просто смотрели фильм, вы его проживали.

27 декабря 2025, 06:20
Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
