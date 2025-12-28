Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой

Долину выселили из квартиры Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

27 декабря

00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Мошенники освоили новую схему обмана по электронной почте: не открывайте эти письма ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка
Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой

Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой
122

Зимой многие автолюбители сталкиваются с проблемами в работе обогревателя. Это может привести к серьезному дискомфорту во время поездок.

Автоэксперт Роман Тимашов отметил, что одной из главных причин неэффективной работы печки в автомобиле является забитый фильтр салона. Этот элемент отвечает за очистку поступающего в салон воздуха, и если он загрязнен, поток воздуха становится слабым, что значительно ухудшает обогрев.

Кроме забитого фильтра существует ряд других факторов, способствующих поломке обогревателя. Например, если в системе отсутствует фильтр, то проблема может заключаться в засоренных сотах радиатора. Это также приводит к снижению эффективности обогрева. Важным компонентом системы отопления является вентилятор, и его поломка — будь то моторчик или реле скоростей — может вызвать значительные проблемы с обогревом.

Не менее критичной является неисправность термостата. Если термостат не функционирует должным образом, антифриз не прогревается до необходимой температуры, что также приводит к плохому обогреву салона. Кроме того, течи радиаторов, помпы или патрубков могут стать причиной потери давления в системе и, как следствие, ухудшения работы обогревателя.

Среди наиболее серьезных поломок можно выделить пробитие прокладки головки блока цилиндров. Это приводит не только к завоздушиванию системы охлаждения, но и может вызвать более серьезные повреждения двигателя. Такие ситуации требуют немедленного вмешательства и ремонта, чтобы избежать еще больших затрат.

Тимашов также напомнил о редких причинах поломки обогревателя. Например, на дизельных автомобилях может выйти из строя трубчатый электрический нагреватель. Эта деталь не так часто подводит водителей, но в случае ее поломки обогреватель может полностью перестать работать. Другой редкой причиной может стать неисправность заслонки системы вентиляции, которая отвечает за распределение воздуха внутри автомобиля.

28 декабря 2025, 00:36
Фото: Freepik
Газета.ru✓ Надежный источник

Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году

Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году
С приближением Нового года многие начинают задумываться о том, как привести себя в порядок и выглядеть наилучшим образом на праздниках. Эксперты по косметологии выделили ряд процедур, которые могут помочь в преображении. Издание New York Post опубликовало рекомендации медсестры Анни Ким, которая поделилась своими советами по выбору лучших методов для обновления внешности к новогодним торжествам.

54 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера

54 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера
Сергей Бодров-младший ушел из жизни более двадцати лет назад, оставив после себя глубокий след в сердцах поклонников. Трагедия настигла съемочную группу фильма "Связной" в Кармадонском ущелье осенью 2002 года.

Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом

Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом
Новый год – это время волшебства, радости и веселья. Чтобы сделать этот праздник незабываемым, важно создать атмосферу, полную смеха и хорошего настроения. Предлагаем уникальную подборку из смешных новогодних игр, которые подойдут для всех участников — от детей до взрослых, от друзей до всей семьи.

Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда

Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда
Ксения Собчак прокомментировала запуск нового YouTube-канала Ивана Урганта. В своем телеграм-канале она выразила радость по поводу этого события.

Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов

Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов
Давайте проверим, не обманывает ли вас память, и ответим на 5 очень хитрых вопросов. Легендарная комедия Леонида Гайдая давно стала частью нашего культурного кода.

