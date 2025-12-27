54 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера

Долину выселили из квартиры Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Топ новостей недели

"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеруОпубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру "Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы

Лента новостей

Суббота 27 декабря

14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Мошенники освоили новую схему обмана по электронной почте: не открывайте эти письма ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

54 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера

54 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера
140

Сергей Бодров-младший ушел из жизни более двадцати лет назад, оставив после себя глубокий след в сердцах поклонников.

Трагедия настигла съемочную группу фильма "Связной" в Кармадонском ущелье осенью 2002 года. Его семья привыкла к частым отсутствиям Сергея, ведь работа требовала полной отдачи. Он планировал быстро завершить съемки и вернуться домой, но судьба распорядилась иначе. В честь 54-летия со дня рождения выдающегося человека вспомним, за что мы так беззаветно любим Сергея Бодрова-младшего.

Вдохнул жизнь в "Последнего героя"

Хотя Сергей Бодров-младший известен прежде всего благодаря кино, его влияние на телевидение девяностых годов нельзя недооценивать. Он работал как на экране, так и за его пределами, начиная с программы "Взгляд" и продолжая в "Последнем герое". Именно ему пришла в голову идея адаптировать для российского зрителя популярное реалити-шоу "Выживший". Вместе с продюсером Сергеем Кушнеревым они просмотрели кассету и были вдохновлены. Результат превзошел все ожидания: первый сезон "Последнего героя" до сих пор считается эталонным.

Создатели действительно постарались на славу: связь между участниками шоу и внешним миром была строго запрещена, создавая иллюзию настоящего приключения. Бодров-младший сохранял секретность даже перед сотрудниками ГИБДД, которые останавливались, чтобы узнать подробности.

История любви

Несмотря на строгую секретность проекта, Сергей Бодров-младший и его супруга Светлана нашли способ поддерживать связь. Они обменивались рукописными письмами, которые доставляли коллеги. В обычной жизни романтики их общения было предостаточно – супруги часто оставляли друг другу записки.

После трагедии в Кармадонском ущелье Светлана стала еще более закрытой, избегая публичности. Журналисты пытались узнать подробности о ее жизни, но она держала оборону. Даже дочь Ольга, которая пошла по стопам отца, старалась не делиться личной информацией.

Первое интервью вдова Бодрова-младшего дала спустя пятнадцать лет. В нем она рассказала о своих переживаниях и упомянула одну из записок, оставленных Сергеем: "Помни, что два человека на этой Земле любят тебя по-настоящему: я и Олечка".

Искренность артиста

Сергей Бодров-младший нравился людям не только благодаря своим ролям, но и тем, каким он был на экране. Его персонажи были наполнены искренностью и человечностью. Он умело исполнял желания тех, кто обращался в программу "Взгляд", проявляя любовь к детям и стремление совершать добрые поступки.

Его простота, харизма и вера в справедливость сделали Сергея любимцем миллионов. Дилогия «Брат» стала культовой, а ее цитаты до сих пор живут в народной памяти. Фильмы обрели вторую жизнь благодаря ностальгии по девяностым, а Данила Багров стал символом целого поколения.

Шоу-бизнес в Telegram

27 декабря 2025, 14:06
Сергей Бодров-младший. Кадр из фильма "Сестры" / Кинокомпания "СТВ"
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

53 года назад родился Сергей Бодров-младший: как жил и о чем мечтал культовый русский артист

Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом

Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом
Новый год – это время волшебства, радости и веселья. Чтобы сделать этот праздник незабываемым, важно создать атмосферу, полную смеха и хорошего настроения. Предлагаем уникальную подборку из смешных новогодних игр, которые подойдут для всех участников — от детей до взрослых, от друзей до всей семьи.

Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда

Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда
Ксения Собчак прокомментировала запуск нового YouTube-канала Ивана Урганта. В своем телеграм-канале она выразила радость по поводу этого события.

Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов

Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов
Давайте проверим, не обманывает ли вас память, и ответим на 5 очень хитрых вопросов. Легендарная комедия Леонида Гайдая давно стала частью нашего культурного кода.

Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января

Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января
Традиционный звон бокалов под бой курантов в этом году может прозвучать совсем иначе. Обязательно ли под бой курантов пить именно шампанское? Что, если этот ритуал не вписывается в ваши планы на трезвый, бодрый и осознанный праздник? Многие боятся, что без алкоголя новогодний стол станет скучным, а гости останутся без привычных коктейлей.

День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия

День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия
Один простой ритуал в этот день поможет впустить в дом больше света и достатка на всю зиму. 27 декабря в народном календаре — Филимонов день.

Выбор читателей

26/12Птн"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 25/12ЧтвДолина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 25/12ЧтвСердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 25/12ЧтвРоссиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 25/12ЧтвМуцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 26/12ПтнНовый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию