Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы

Лента новостей

Воскресенье 28 декабря

12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Мошенники освоили новую схему обмана по электронной почте: не открывайте эти письма ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца
Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы

Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы
138

Принц Гарри выступил на чемпионате мира по зимнему поло в США под фамилией Уэльский. Этот шаг стал неожиданностью для многих.

Несмотря на наличие титулов принца, герцога, графа и барона, Гарри решил скрыть свои королевские звания и выступать как обычный спортсмен. Это решение может показаться странным, учитывая его статус и известность. По всей видимости, супруг Меган Маркл стремится дистанцироваться от королевской семьи и вести более независимую жизнь.

Фамилия Уэльский имеет особое значение для Гарри и его брата Уильяма, поскольку она ассоциируется с их детством. Оба принца часто использовали эту фамилию в юности, когда их отец, ныне король Карл III, был принцем Уэльским.

Сейчас этот титул принадлежит Уильяму, что делает использование фамилии Уэльский еще более символичным для Гарри. Стоит отметить, что после свадьбы с Меган Маркл в 2018 году Гарри и его жена получили титулы герцога и герцогини Сассекских. Однако они редко используют эти звания в повседневной жизни и на публичных мероприятиях.

Формально члены королевской семьи носят фамилию Маунтбеттен-Виндзор, но на практике они чаще всего упоминают себя только по имени и титулу. В последнее время вокруг Гарри и Меган разгорелись споры относительно их королевских титулов. Британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III рассмотреть возможность лишения герцога и герцогини Сассекских их титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека.

28 декабря 2025, 12:24
Принц Гарри. Кадр: YouTube-канал "60 Minutes" / Fox News/
Page Six

Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса

Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса
Кардиолог Юрий Серебрянский выразил серьезную озабоченность состоянием здоровья народной артистки России Ларисы Долиной. Врач отметил, что постоянные стрессы, с которыми сталкивается артистка, могут привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, включая риск инфаркта.

Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали

Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали
Популярный чай матча может иметь неожиданные последствия для здоровья зубов. Стоматолог Екатерина Цыбина из Скандинавского центра здоровья предупредила, что этот зеленый напиток окрашивает зубную эмаль значительно сильнее, чем кофе.

Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ

Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ
Новый год – время радости, подарков и праздничных столов. Но за всеми кулинарными изысками скрывается риск для здоровья, особенно если есть хронические болезни желудка и кишечника. Чем серьезнее проблемы с ЖКТ, тем выше шанс почувствовать себя плохо после праздничного ужина.

Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой

Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой
Зимой многие автолюбители сталкиваются с проблемами в работе обогревателя. Это может привести к серьезному дискомфорту во время поездок. Автоэксперт Роман Тимашов отметил, что одной из главных причин неэффективной работы печки в автомобиле является забитый фильтр салона.

Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году

Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году
С приближением Нового года многие начинают задумываться о том, как привести себя в порядок и выглядеть наилучшим образом на праздниках. Эксперты по косметологии выделили ряд процедур, которые могут помочь в преображении. Издание New York Post опубликовало рекомендации медсестры Анни Ким, которая поделилась своими советами по выбору лучших методов для обновления внешности к новогодним торжествам.

