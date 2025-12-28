Долину выселили из квартиры Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Воскресенье 28 декабря

Воскресенье 28 декабря

14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта
Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта

Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта
88

С приближением Нового года многие из нас задумываются о том, как правильно установить живую ель в своем доме.

Это не просто декоративный элемент, а символ праздника, который создает атмосферу уюта и радости. Однако для того чтобы ель долго радовала глаз и сохраняла свежесть, необходимо следовать нескольким рекомендациям. О них рассказал бизнесмен Владимир Борисов.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это подготовка воды для дерева. Борисов подчеркнул, что перед установкой ели следует очистить воду от бактерий. Это можно сделать, добавив в воду таблетку аспирина, которая поможет предотвратить размножение микроорганизмов. Некоторые также используют рюмку водки для этой цели. Важно помнить, что ель будет находиться в подставке с водой. Ее качество напрямую повлияет на здоровье дерева.

После покупки живой ели необходимо дать ей время на адаптацию к новым условиям. Эксперт рекомендует сначала вынести ель на балкон или в предбанник, чтобы избежать резкого перепада температур. Это поможет дереву легче перенести переход из холодной улицы в теплую квартиру. Установка ели в подставку также требует внимания: лучше делать это вместе с упаковкой, чтобы нижние ветки не мешали при работе с подставкой.

Кроме того, важно помнить о правильном расположении ели в комнате. Борисов советует устанавливать дерево подальше от батарей отопления, так как горячий воздух может негативно сказаться на его состоянии. Также полезно проветрить комнату перед установкой ели.

Перед тем как установить ель, следует освежить спил. Это позволит дереву лучше впитывать воду и дольше оставаться свежим. В первый раз рекомендуется налить в подставку кипяток, что поможет раскрыть поры дерева и улучшить его водопоглощение. Не забывайте о том, что уровень воды в подставке не должен опускаться до нуля — это может привести к увяданию ели.

Для поддержания необходимой влажности можно использовать пульверизатор и опрыскивать ель водой. Это особенно актуально в помещениях с сухим воздухом, где ель может терять свою свежесть быстрее.

Шоу-бизнес в Telegram

28 декабря 2025, 14:03
Фото: Freepik
Сайт радиостанции "Говорит Москва"✓ Надежный источник

Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы

Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы
Принц Гарри выступил на чемпионате мира по зимнему поло в США под фамилией Уэльский. Этот шаг стал неожиданностью для многих. Несмотря на наличие титулов принца, герцога, графа и барона, Гарри решил скрыть свои королевские звания и выступать как обычный спортсмен.

Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса

Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса
Кардиолог Юрий Серебрянский выразил серьезную озабоченность состоянием здоровья народной артистки России Ларисы Долиной. Врач отметил, что постоянные стрессы, с которыми сталкивается артистка, могут привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, включая риск инфаркта.

Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали

Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали
Популярный чай матча может иметь неожиданные последствия для здоровья зубов. Стоматолог Екатерина Цыбина из Скандинавского центра здоровья предупредила, что этот зеленый напиток окрашивает зубную эмаль значительно сильнее, чем кофе.

Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ

Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ
Новый год – время радости, подарков и праздничных столов. Но за всеми кулинарными изысками скрывается риск для здоровья, особенно если есть хронические болезни желудка и кишечника. Чем серьезнее проблемы с ЖКТ, тем выше шанс почувствовать себя плохо после праздничного ужина.

Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой

Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой
Зимой многие автолюбители сталкиваются с проблемами в работе обогревателя. Это может привести к серьезному дискомфорту во время поездок. Автоэксперт Роман Тимашов отметил, что одной из главных причин неэффективной работы печки в автомобиле является забитый фильтр салона.

