Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса

Кардиолог Юрий Серебрянский выразил серьезную озабоченность состоянием здоровья народной артистки России Ларисы Долиной.

Врач отметил, что постоянные стрессы, с которыми сталкивается артистка, могут привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, включая риск инфаркта. Серебрянский призвал Долину обратить внимание на свое здоровье в условиях текущих эмоциональных нагрузок.

Певица переживает непростые времена, связанные с судебными разбирательствами и общественным вниманием к ее личной жизни. По словам кардиолога, в такие моменты особенно важно заботиться о своем физическом состоянии. Серебрянский подчеркнул, что в возрасте артистки необходимо не только иметь адвоката для защиты своих интересов в суде, но и врача, который мог бы контролировать ее здоровье.

"Стрессовые ситуации могут негативно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Это может привести не только к инфаркту, но и к инсульту", — добавил врач.

Ранее стало известно о том, что Лариса Долина попала в очередную неприятную ситуацию: ее премиум-автомобиль Toyota Alphard попал в ДТП в Москве. Авария произошла два месяца назад и привела к значительным повреждениям автомобиля — пострадали водительская дверь, стекла, фары и зеркала. Ремонт элитного минивэна может обойтись певице в круглую сумму — около одного миллиона рублей.



